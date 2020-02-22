Ударил ножом младшего брата в пьяном угаре 35-летний рецидивист в Новосибирской области

Поножовщиной закончилась застолье двух братьев в поселке Чик. сообщение о криминальном ранении в грудь пришло в полицию из больницы. Задержанный уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в тяжком преступлении

В Коченевском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

21 февраля около 22.00 в медицинское учреждение Коченевского района бригадой скорой помощи был доставлен 31-летний житель поселка Чик проникающим ножевым ранением грудной клетки. Сообщение о криминальной травме было передано в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 35-летний брат потерпевшего.

Полицейские установили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес младшему брату удар ножом в область груди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.