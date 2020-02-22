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Отправила Путину прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек пенсионерка с Урала

13:15 22.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Кремле ничего об этом не знают, но пресс-секретарю президента пришлось объясняться. В ПФ заявили, что пенсионерке доплатили до прожиточного минимума.

Отправила Путину прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек пенсионерка с Урала
У некоторых россиян пенсии мизерные
Сюжет: Пенсионная реформа
Отправила Путину прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек пенсионерка с Урала

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая в январе получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, после чего отослала эту сумму на имя главы государства, указав, что ее стаж учителя составляет 33 года. Причем 1 рубль она получила после индексации пенсии.

Песков в ответ заявил, что нужно подробно выяснить, какая у пенсионерки пенсия, почему она получила такую мизерную надбавку, какой у нее стаж. «Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», — сказал Песков. После того, как журналист назвал размер пенсии, Песков попросил уточнить, что за пенсия. Журналист ответить не смог.

Тогда Песков призвал на конкретном примере не делать обобщений. Что же касается того факта, что надбавка отправлена Путину, Песков ответил: «Я не слышал об этом».

Ранее Карпеня рассказала СМИ, что ее пенсия составляет 7 200 рублей. В декабре пенсионерка получила 9 224 рублей, а в январе прибавка составила 1 рубль 10 копеек.

ПФР объяснил

Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль. История стала резонансной после того, как женщина отправила эти деньги в Кремль на имя президента России Владимира Путина, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову пришлось отвечать на вопросы журналистов.

Представитель регионального ПФР объяснил, что прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера страховой пенсии, ведь в январе индексировалась именно эта часть. Там отметили, что размер страховой пенсии также индивидуален и зависит от стажа, количества пенсионных коэффициентов, суммы уплаченных страховых взносов.

В ПФР также отметили, что все сложнее происходит с пенсионерами, которые получают пенсию ниже прожиточного уровня, передает МК. Им доплачивают до прожиточного минимума, установленного в субъекте. У женщины из Челябинской области пенсия составляла 7718,55 рублей и поэтому ей выплатили социальную доплату до прожиточного минимума — 8691 руб.

«После индексации с 1 января 2020 года на 6,6% пенсионер получил прибавку к пенсии сверх прожиточного минимума в размере 509,48 рублей. В итоге выплаты пенсионеру составили 9200,48 рублей», — рассказали в ПФР.

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От редакции

Можно прожить на 10 тыс.рублей?

юрий, 22 февраля 2020 14:42
У большинства россиян пенсионного возраста пенсий нет вообще, так как согласно пенсионного законодательства, пенсионный коофициэнт, превышающий 1,2 "округляется до коофициента 1,2. Вот у меня пенсионный коофициент был 5, но мне платяили по коофициенту1,2. Но ведь это не пенсия,правда!

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