Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска

Замглавы по соцполитике Сергей Носов знаменит и другими афоризмами, отражающими, по его словам, русский характер. С 3 марта он начнет работать в администрации Новосибирского района в той же сфере в должности замглавы.

Сергей Носов 10 лет проработал в ЖКХ и социальной сфере Бердска

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 21 февраля, вице-мэр по социальной политике бердской администрации Сергей Носов нашел новое место работы. С 3 марта он приступает к тем же должностным обязанностям в администрации Новосибирского района под руководством бывшего и. о. мэра Бердска Андрея Михалова. Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сам Сергей Анатольевич, его на работу в свою команду пригласил Андрей Геннадьевич.

Носов 10 лет проработал в органах бердской власти. С 2009 года он был замдиректора управления ЖКХ, а в 2013-м стал заместителем главы по городскому хозяйству. Именно в этой должности он произносил знаменитые фразы, которые его прославили.

10 марта 2016 года на совещании с коммунальщиками замглавы по городскому хозяйству Сергей Носов сказал, быстро ставшую популярной фразу: «А губы вам вареньем не намазать». Слова прозвучали в адрес директора УК «Сибирь Комфорт» Антона Борзенкова. Коммунальщик потребовал показать график уборки мусорных контейнеров.

Сам Сергей Анатольевич утверждает, что подобное позволяет себе очень редко. И то по одной причине, чтобы людей «поставить на место», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я как любой русский человек могу применять ненормативную лексику, но я этого не делаю, не в моих правилах, — утверждает Сергей Анатольевич. — Но иногда человеку нужно объяснить, что он не прав, а помимо определенных словосочетаний сделать это не получается. Меня в людях как раз и поражает то, что иногда они пренебрегают любыми правилами приличия и начинают прилюдно давать указания и указывать, что мы должны делать.

Как выяснилось позже, подобную фразу Сергей Анатольевич уже произносил. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислали видео, где слышно, как он ее произносит. 31 марта по адресу Лизы Чайкиной, 6 он с комиссией проверял аварийное состояние дома.

Позже с уст вице-мэра слетела еще одна знаменитая фраза» «Вид у травы должен быть либо причесан, либо стоящий». Она прозвучала при обсуждении покоса травы бердскими коммунальщиками.

Носов похвалил УК и попросил сохранять территорию в красоте и чистоте.

— Молодцы. Старайтесь, сохранить вид. Ведь он должен быть либо причесан, либо стоящий. Обратите на это внимание, — с улыбкой констатировал Носов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Кстати, вскоре журналистов перестали пускать на заседания представителей ЖКХ и власти, объяснив тем, что в узком кругу они решают насущные вопросы и могут «сказать лишнего».

Напомним, что Сергей носов несколько лет работал с Михайловым в Бердске. И последнее время в должности вице-мэра по городскому хозяйству — с 2013 по 2016 год. До этого с 2009 года Носов был заместителем начальника управления ЖКХ. Были сложные времена. В 2016-м он в течение восьми месяцев курировал сразу два наиболее сложных направления городской жизни — социальную сферу и ЖКХ. Как раз в это время шла подготовка в 300-летнему юбилею Бердска. И вместе с тем, повально увольнялись из мэрии чиновники высокого ранга.

Теперь чиновнику предстоит курировать 18 сельсоветов, территориально разбросанных, а зарплата при этом не вырастет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 февраля Андрей Михайлов выиграл конкурс и и был официально назначен главой Новосибирского района.