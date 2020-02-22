Уволили рассказавшего об издевательствах в Доме престарелых православного волонтера в Новосибирске

Новосибирский дом ветеранов стал знаменит после огласки об издевательствах над постояльцами

Волонтера новосибирского Дома ветеранов Ирину Шульгину уволили из воскресной школы православного храма, где она работала заместителем директора. Перед этим она об издевательствах над пенсионерами.

Замдиректора воскресной школы храма Михаила Архангела Ирину Шульгину заставили написать заявление на увольнение, сообщила она Тайге.инфо.

«Сунул настоятель храма в нос заявление, сказал, что не надо никаких слов: „Вас слушать никто не собирается“, — рассказала Шульгина. — Самое страшное, что они за моей спиной отозвали мой проект федерального значения, посвященный 75-летию Великой Победы [получивший грант]. Он рассчитан на увековечивание подвига советского народа в годы войны. Это преступление против пожилых людей. Отзывать проект они не имели права. Я выигрывала его для стариков и ради духовно — нравственного воспитания детей».

Шульгина приходила волонтером в Дом ветеранов на протяжении пяти лет. Она устраивает для стариков праздники, дискотеки, пикники, вывозит на прогулки, но после новогодних праздников ей запретили посещать учреждение. Шульгина пришла поздравить стариков вместе с детьми из воскресной школы 1 января, но ее не пустили в учреждение. Женщина до сих пор точно не знает, за что.

В феврале Шульгина рассказала о многочисленных нарушениях в работе новосибирского Дома ветеранов. Ее слова подтвердили постояльцы. Они говорили, что у них отбирают выплаты по инвалидности, привязывают к кроватям, на них матерятся, плохо кормят, а в еде пенсионеры находят тараканов. В день выборов президента России один из пациентов выпал из окна, а в 2019 году женщину насильно отправили в психоневрологический интернат.

В учреждении уже идет проверка со стороны минсоцразвития, Роспотребнадзора и Россдравнадзора. По инициативе министерства была уволена директор Дома ветеранов Лариса Пугачёва, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, собственную проверку объявила прокуратура Новосибирской области.