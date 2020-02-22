Мужская еда в мужской день 23 февраля от шеф-повара

Начать день следует с картошки фри и острых колбасок. На обед, плавно перетекающий в ужин, лучше подать стейк или шашлык. Закончить праздник следует алкогольными десертами и банкой пива. А на следующий день — все в спортзал!

Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а 23 февраля – это даже не путь, а магистраль. Как угодить «защитнику» на кулинарном поле, в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер.

«Мужская еда» должна быть аппетитной и сытной. Забудьте про руколу и обезжиренный йогурт, уберите из праздничного меню «рыбку на пару» и овсянку. Двадцать третьего февраля можно позволить себе излишества и приготовить не самую полезную, но вкусную еду. И начинать надо уже с завтрака, посоветовал Антон Калер. Замените привычные сосиски острыми колбасками, а глазунью – испанской тортильей или сэндвичем.

«Есть такие знаменитые французские сэндвичи, которые называются «Крок- мадам» и «Крок-месье», очень аппетитные и вкусные. Клаб-сэндвичи, о которых уже многие забыли, хотя раньше это была классика, популярные с картошкой фри или чипсами. Сэндвич трехслойный, с куриной грудкой, с листьями салата, майонезом или творожным сыром, с жареным беконом. Также на завтрак можно сделать очень интересные омлеты: испанский омлет-тортилью, который готовят с картофелем, или сделать яичный мусс», – рассказал шеф-повар.

Праздничный обед, плавно перетекающий в ужин – это, конечно, мясо.

«Классика – это стейки. Сейчас они очень популярны, есть даже курсы повышения квалификации. Для мужчин самое лучшее – это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу, и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне – это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом», – посоветовал Антон Калер.

И, наконец, даже самый брутальный «защитник» не откажется от соблазнительного десерта.

«Это могут быть достаточно интересные алкогольные десерты, типа ромовой бабы или коньячных бисквитов «Пьяная вишня». Все, что будет сытно, порадует мужчин, а некоторые будут рады даже пивным тортикам. Это просто банки пива, украшенные лентами и оформленные в виде торта», – сказал Антон Калер.

А 24 февраля – все в спортзал, чтобы пивной тортик не стал пивным животом. Тем более, что день – выходной.