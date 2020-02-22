Поправки в Конституцию: закрепить бизнесменов как передовой класс в основном законе предложил Шувалов

По мнению главы ВЭБа, сейчас в России в целом к предпринимательству не сформировалось отношение, что это ценность.

Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика».

«В рамках той сложной работы, которую вы проводите, прошу рассмотреть возможность определения в конституции как в высшем законодательном акте РФ предпринимательства как деятельности, которая связана с образованием ценностей», — сказал Шувалов.

По мнению главы ВЭБа, сейчас в России в целом к предпринимательству не сформировалось отношение, что это ценность, передает РИА Новости. На фоне обсуждаемых поправок в Конституцию РФ от предпринимателей есть запрос на то, чтобы документ относился к предпринимательству как к виду деятельности, который особо ценен для российского общества. «Люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, – это передовой класс тех, кто создает новую Россию», — добавил Шувалов.

«Первое, что мне представляется, необходимо определить, что предпринимательство – это деятельность определенного круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности, а производство товаров или сфера услуг – это уже производные от того, что создается в обществе — определенная ценность. Сегодня крайне важно, (чтобы — ред.) в рамках поправок, которые готовятся, было признанно, что предприниматели – это люди, которые создают новые ценности», — заключил глава госкорпорации.

Он отметил, что предпринимательство в РФ было определено еще в 1991 году законом о предпринимательской деятельности, затем в 1994 году в первой части гражданского кодекса, «Все знают главные признаки предпринимательства – это системность и прибыльность. С тех пор прошло 25 лет, мир быстро меняется, современное законодательство уже предпринимательство в мире так не видит».

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.