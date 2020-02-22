Инфицированы ВИЧ около 11,5 тыс. детей в России

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также приобретших инфекцию во время беременности и родов.

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Более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных детей и подростков находятся в России в настоящее время на диспансерном наблюдении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоят более 11,4 тысяч ВИЧ-инфицированных детей и подростков, из них более 50% в возрасте старше 11 лет», — говорится в сообщении.

Речь идет о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями за весь период развития ситуации по ВИЧ-инфекции в стране, а также приобретших инфекцию во время беременности и родов. «16,9% детей от указанных 11,4 тыс. находились в 2019 году в возрасте 8-10 лет, то есть были учащимися младших классов, которые только начинают активно взаимодействовать с социумом», — добавляют в ведомстве, отмечая, что это та группа, на которую необходимо обращать особое внимание. По отношению к таким детям должна быть сформирована правильная позиция со стороны сверстников, родителей и педагогов, исключающая дискриминацию и стигматизацию.

Кроме того, отмечается снижение доли впервые выявленных ВИЧ-инфицированных подростков в возрасте 15-20 лет. Она снизилась с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году. «Это, в первую очередь, свидетельствует о результативности профилактической работы, проводимой в образовательных учреждениях в рамках федеральных информационных кампаний «Остановим СПИД вместе», а также специализированными медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации, уделяющими большое внимание просветительской работе по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся и студенческой молодежи», — объясняют в Роспотребнадзоре.

При этом снизилась доля инфицированных в возрасте 20-30 лет с 35,2% в 2012 году до 14,6% в 2019 году. Тем не менее наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе от 30 до 40 год (43-45% среди всех новых случаев ВИЧ-инфекции).

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.