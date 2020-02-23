Много пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из Бердска

Бывают смертельные случаи с кошмарного похмелья. Первое — идите в душ, второе — сходите в туалет, третье — выпейте теплого рассола, четвертое — кофе бесполезен для облегчения похмелья, как и обычная вода.

При похмелье из организма вышли соли. Вода дает ненужную нагрузку на почки, а жажда не проходит. Поэтому пьем соленый супчик или рассол. Соль в данном случае помогает расширять сосуды и восстановить функции организма

Как выходить из похмелья

Обычно алкоголь проникает в организм через стенки желудка и кишечника. Уже на этом этапе начинается процесс его нейтрализации. Специальный фермент расщепляет этиловый спирт до уксусной кислоты и ацетальдегида. Запасы «желудочной алкогольдегидрогеназы» заканчиваются довольно быстро, поэтому в дальнейшем в кровь проникает чистый спирт, рассказывает врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев.

Основная нагрузка по обезвреживанию этилового спирта ложится на печень. Именно в ней происходит полный цикл распада алкоголя сначала до вредных уксусной кислоты и уксусного альдегида, а затем до безвредных углекислого газа и воды. Считается, что печень способна эффективно нейтрализовать около 10 мл чистого спирта в час. Все, что поступает сверх этого количества, вызывает повреждения организма.

Если количество и качество алкоголя, которое вы употребили, таково, что организм успешно успел справиться с его расщеплением до вашего пробуждения, то пробуждение будет комфортным, а голова ясной.

А вот если вы с вечера «перебрали», то печень не успеет нейтрализовать весь этанол и альдегиды. Их воздействие на организм окажется слишком долгим, организм отравится. Вы испытаете то состояние, которое называют похмельем. По сути оно является интоксикационным синдромом, или отравлением.

Первое дело — идите в душ, второе — пейте теплый рассол

Первое, что нужно сделать, проснувшись утром после обильного возлияния — пойти в душ, советует врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев.

— После того, как сходил в туалет, теплый душ с похмелья надо принять обязательно, чтобы расширились сосуды, чтобы снять мандраж с тела. После этого нужно пить. Но не просто воду. Я советую хорошо соленый супчик. Организму нужна соль, так как при массированном употреблении алкоголя происходит вымывание минералов и витаминов. Когда выпиваешь в меру, такого не происходит.

Подходит с похмелья крепкий чай с лимоном без сахара. Не стоит исключать рассол, но его нужно чуть подогреть, чтобы он не был ледяным. Растворимый кофе содержит таурин, который дает расслабляющий эффект. А это может «сильно придавить» сердце во время похмелья, рассказал доктор:

— На сердце лучше никак не влиять. Оно пусть само бьется. Ты занимайся желудком. Употребление соленой жидкости увеличит объем циркулирующей жидкости и сердцу станет легче.

В молотом кофе много кофеина, который ускоряет сердечный ритм. Поэтому продукт бесполезный для облегчения похмелья. Как и обычная вода. Она просто выйдет из организма без какой-либо пользы.

— При похмелье из организма вышли соли. Простая вода быстро попадает из кишечника в кровь и почки, потом в мочевой пузырь и выходит. Вода дает ненужную нагрузку на почки, а жажда не проходит. Поэтому мы пьем соленый супчик или рассол. Соль в данном случае помогает расширять сосуды и восстановить функции организма.

Если хочешь есть — то это признак проходящего похмелья

Когда пришел аппетит, нужно плотно покушать. Это признак проходящего похмелья. Константин Фалалеев не изучал тему влияния экзотических продуктов на похмелье, не исключает, что в модных похмельных диетах есть разумное зерно. Но советует очень осторожно относиться к природным абсорбентам.

— Банан, например, всасывает в себя, находясь а кишечнике, как активированный уголь. Но при этом он дополнительно тянет на себя вместе с токсинами оставшиеся микроэлементы, витамины, минералы, соли. Стоит учитывать, что экзотические фрукты чужды нашей генетике. Поэтому эффективнее использовать те методы, которые придумали наши предки.

Как правильно опохмеляться

Опохмеляться, по его мнению, умеют далеко не все. И не всем это подходит. Кто-то может выпить кружку пива на утро, плотно поесть, и здоровье восстановилось. У кого-то рюмка водки с утра становится началом запоя.

— Вопрос опохмеляться или нет очень трудный и спорный. Если человеку очень плохо, он страшно болеет, возможно, лучше выпить. Бывают смертельные случаи с кошмарного похмелья. Вчера ты получил сильнейшую интоксикацию, на утро принял новую дозу наркотика, который дал обезболивающий эффект, воздействовал на нейромедиаторы, стало полегче. Из двух зол нужно выбирать меньшее. После полутора литров водки «в одного» человек не может найти себе места, сердце стучит… Есть два варианта — либо едешь в наркологию, обращаешься к врачам, либо опохмеляешься. Но если ты не знаешь меры похмелья, наступит второй и третий день питья. А это уже запой. Поэтому должна быть разумность.

Чем опохмеляться

Уравновесить состояние с похмелья доктор рекомендует тем же напитком, который привел к расстройству здоровья. В день тяжелого похмелья лучше отлежаться, не работать.

К медикаментам как средству от похмелья Константин Фалалеев относится с осторожностью. Он советует оставить лекарственное вмешательство профессионалам — езжайте в больницу:

— В наркологии поставят капельницы, дадут аспирин для разжижения крови, препараты для расслабления.

Он против смешивания алкоголя и химии. Надо отменять препараты, влияющие на сердце. Но если давление зашкаливает, конечно, таблетку принять нужно. Не стоит рисковать. Можно после еды проглотить аспирин и панангин, содержащий калий и магний.

— Все, больше ничего не надо. Печень и так болеет после вчерашнего, зачем ей еще химия? Ей поможет визит к врачу, который выпишет препараты, например, на недельный курс лечения.

Состояние похмелья придется перетерпеть — к вечеру пройдет.

В ближайшее время врач расскажет, как запивать стресс.