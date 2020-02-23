«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска

Группу бердских спецназовцев чеченские боевики уничтожили в ночь на 1 января 1995 года. И лишь спустя три недели специально приехавший из Бердска в столицу Чечни отряд Конопелькина нашел расстрелянные и сгоревшие трупы. Не всех…

Группа капитана Игоря Лелюха (он на фото стоит крайний слева) перед отлетом в Моздок

Прошло 25 лет с того дня, когда Галина Лелюх потеряла своего старшего сына. Он погиб в Чечне в новогоднюю ночь 1995 года. Но время не лечит. Галина Михайловна это знает точно, испытала на свое шкуре.

— Не было дня, чтобы я не вспоминала Игорька, не выла. 28 декабря 2019 года ему исполнилось бы 52 года. Боль не уходит. Я ненавижу Ельцина, Грачева, ненавижу эту войну за то, что они забрали у меня самое дорогое, — сквозь слезы рассказала мама погибшего четверть века назад офицера.

Еще больше Галину Лелюх возмущает информация о том, что якобы чеченскую войну развязали в качестве подарка ко дню рождения Борису Ельцину, бывшему в то время президентом России. Есть легенда, что как-то в бане под водочку военачальники решили обуздать Чечню, разбить всех боевиков к 1 февраля (в этот день 1931 года родился Ельцин).

— Павел Грачев, он же Паша Мерседес, преподнес Ельцину подарок в виде смерти наших сыновей. Так говорили, — вспоминает Галина Михайловна.

20 роз и слезы

Берет и тельняшку сына Галина Лелюх бережно хранит — они, побывавшие в Чечне, все, что осталось у матери

Каждый год 1 января она ходит в гости к своему любимому Игорю — к дому №13 на улице Бердска, которая с 1996 года носит его имя. Героя России капитана Игоря Лелюха. Здесь он жил перед последнем в его жизни боевым заданием — чеченской командировкой в декабре 1994 года. Здесь установлена мемориальная доска. В 2020-м Галина Михайловна положила Игорю 20 роз. Как всегда, поплакала. Для нее он навсегда остался 27-летним…

Весь январь у матери мурашки по коже. Этот месяц разделил ее жизнь на до и после. Капитан Лелюх погиб в ночь на 1 января 1995-го при штурме Грозного вместе со своей группой разведчиков — бойцов бердской бригады спецназа. И только 23 января его нашли сослуживцы, специально прилетевшие из Бердска в столицу Чечни, где уже во всю шла война между боевиками и российскими военными.

На поиски без вести пропавших однополчан

В отчете о поездке командир разведотряда спецназа №674, прибывшего в Грозный для поиска без вести пропавших, капитан Евгений Кнопелькин написал: «23 января 1995 г. в 10.30 во дворе дома №19 по ул. Комсомольская мною был обнаружен труп капитана Лелюха И. В. На перекресте улиц Комсомольской и Рабочей на обочине дороги в это же время был найден труп прапорщика Загорского А. В. Погибшие разведчики были отправлены в морг аэропорта Грозный-Северный… После этого в течение 3-х дней мой отряд продолжал поиски в районе улиц Комсомольская, Рабочая, Вокзальная, Чичерина, К. Маркса. 26 января в 11.00 около дома с табличкой ул. Комсомольская квартал 274 в завале был обнаружен труп прапорщика Загороднева А. Н. В 40 метрах от погибших Лелюха и Загорского на том же перекрестке. Прапорщик Загороднев был завален листами железа с крыши близстоящего дома, что затруднило поиски…».

Далее отряд направил все усилия на поиски пропавших младшего сержанта Казакова и прапорщика Проняева. Две чеченки анонимно, опасаясь мести боевиков, рассказали, что БМП (в ней ехал капитан Ерофеев, тоже погиб) подбили возле 5-этажки. Из машины выскочили два человека и побежали к первому подъезду, где и были убиты. Один из них по описанию похож на Ерофеева. «После до под БМП был обнаружен сгоревший до неузнаваемости труп солдата Российской армии. Анализ событий позволяет предположить, что это труп Казакова… Поиски прапорщика Проняева ни к чему не привели, его следов обнаружено не было», — написал в докладе Конопелькин.

Сергея Проняева похоронили в Бердске самым последним из группы Лелюха — лишь в 1998 году после того, как его тело опознали в морге Ростова-на-Дону по ДНК матери.

Ельцин: с Чечней — только на языке войны

Бойцы бердской бригады спецназа одними из первых прилетели в Моздок — 4 декабря 1994 года. Как вспоминает Галина Лелюх, ее сын опаздывал на самолет и на лично машине на огромной скорости догнал своих ребят на аэродроме.

«Там, в Северной Осетии высшие военные чины из Москвы провели пропаганду, объясняя необходимость ввода войск в Чеченскую республику. Получили обращение президента российской Федерации Б. Н. Ельцина к гражданам страны. Так началась чеченская война», — воспоминания Алексея Томина хранятся в Бердском историко-художественном музее. Томин был хорошо знаком с Игорем Лелюхом и тоже участвовал в кровавом штурме Грозного. Более того, он стал свидетелем гибели командира группы, которому позже присвоили звание Героя России. Посмертно.

Ельцин подписал свое обращение к народу 11 декабря 1994 года. Ввод войск в Чечню президент объяснил угрозой целостности страны и безопасности, «возможностью дестабилизации политической и экономической ситуации», желанием защитить жителей Чечни от «вооруженного экстремизма». По мнению Ельцина, мирным переговорам мешала «нависшая опасность полномасштабной гражданкой войны в Чеченской Республике». Президент назвал ввод войск восстановлением конституционного порядка в Чечне. А к солдатам он обратился отдельно: «Воины России! Знайте, что, выполняя свой долг, защищая целостность нашей страны и спокойствие ее граждан, вы находитесь под защитой российского государства, его Конституции и законов. Ельцин выразил уверенность, что только военным путем «могут быть решены проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми».

цифры

* С 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали в боевых действиях на территории Чечни.

* Они уничтожили 930 боевиков, 150 автомобилей, 9 огневых точек, 11 минометных расчетов.

* Ими захвачено свыше 612 тыс. боеприпасов и 71 единица стрелкового оружия.

2 декабря 1996 года на территории бердской бригады спецназа открыли памятник погибшим в первой чеченской войне. На плите 8 имен. Но потом была вторая чеченская. И с 1999-го снова «груз 200» пошел в Бердск… Младший брат Игоря Лелюха Андрей, тоже военный, 12 раз ездил в Чечню — мстить за брата…

«Курьер. Среда. Бердск» готовит большой материал о первой чеченской войне. Поделитесь своим воспоминаниями и фото. Звоните по тел. 3-00-10 или пишите bkurer@mail.ru.

Подробности — в ближайшее время.