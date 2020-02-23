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«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска

14:30 23.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Галиной Лелюх
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Группу бердских спецназовцев чеченские боевики уничтожили в ночь на 1 января 1995 года. И лишь спустя три недели специально приехавший из Бердска в столицу Чечни отряд Конопелькина нашел расстрелянные и сгоревшие трупы. Не всех…

«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
Группа капитана Игоря Лелюха (он на фото стоит крайний слева) перед отлетом в Моздок
Сюжет: Война в Чечне
«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска

«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из БердскаПервая чеченская война: бардак и кровавый кошмар. Почему не получился блицкригЕщё 5 новостей

Прошло 25 лет с того дня, когда Галина Лелюх потеряла своего старшего сына. Он погиб в Чечне в новогоднюю ночь 1995 года. Но время не лечит. Галина Михайловна это знает точно, испытала на свое шкуре.
— Не было дня, чтобы я не вспоминала Игорька, не выла. 28 декабря 2019 года ему исполнилось бы 52 года. Боль не уходит. Я ненавижу Ельцина, Грачева, ненавижу эту войну за то, что они забрали у меня самое дорогое, — сквозь слезы рассказала мама погибшего четверть века назад офицера.

Еще больше Галину Лелюх возмущает информация о том, что якобы чеченскую войну развязали в качестве подарка ко дню рождения Борису Ельцину, бывшему в то время президентом России. Есть легенда, что как-то в бане под водочку военачальники решили обуздать Чечню, разбить всех боевиков к 1 февраля (в этот день 1931 года родился Ельцин).

— Павел Грачев, он же Паша Мерседес, преподнес Ельцину подарок в виде смерти наших сыновей. Так говорили, — вспоминает Галина Михайловна.

20 роз и слезы

«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска

Берет и тельняшку сына Галина Лелюх бережно хранит — они, побывавшие в Чечне, все, что осталось у матери

Каждый год 1 января она ходит в гости к своему любимому Игорю — к дому №13 на улице Бердска, которая с 1996 года носит его имя. Героя России капитана Игоря Лелюха. Здесь он жил перед последнем в его жизни боевым заданием — чеченской командировкой в декабре 1994 года. Здесь установлена мемориальная доска. В 2020-м Галина Михайловна положила Игорю 20 роз. Как всегда, поплакала. Для нее он навсегда остался 27-летним…

Весь январь у матери мурашки по коже. Этот месяц разделил ее жизнь на до и после. Капитан Лелюх погиб в ночь на 1 января 1995-го при штурме Грозного вместе со своей группой разведчиков — бойцов бердской бригады спецназа. И только 23 января его нашли сослуживцы, специально прилетевшие из Бердска в столицу Чечни, где уже во всю шла война между боевиками и российскими военными.

На поиски без вести пропавших однополчан

В отчете о поездке командир разведотряда спецназа №674, прибывшего в Грозный для поиска без вести пропавших, капитан Евгений Кнопелькин написал: «23 января 1995 г. в 10.30 во дворе дома №19 по ул. Комсомольская мною был обнаружен труп капитана Лелюха И. В. На перекресте улиц Комсомольской и Рабочей на обочине дороги в это же время был найден труп прапорщика Загорского А. В. Погибшие разведчики были отправлены в морг аэропорта Грозный-Северный… После этого в течение 3-х дней мой отряд продолжал поиски в районе улиц Комсомольская, Рабочая, Вокзальная, Чичерина, К. Маркса. 26 января в 11.00 около дома с табличкой ул. Комсомольская квартал 274 в завале был обнаружен труп прапорщика Загороднева А. Н. В 40 метрах от погибших Лелюха и Загорского на том же перекрестке. Прапорщик Загороднев был завален листами железа с крыши близстоящего дома, что затруднило поиски…».

Далее отряд направил все усилия на поиски пропавших младшего сержанта Казакова и прапорщика Проняева. Две чеченки анонимно, опасаясь мести боевиков, рассказали, что БМП (в ней ехал капитан Ерофеев, тоже погиб) подбили возле 5-этажки. Из машины выскочили два человека и побежали к первому подъезду, где и были убиты. Один из них по описанию похож на Ерофеева. «После до под БМП был обнаружен сгоревший до неузнаваемости труп солдата Российской армии. Анализ событий позволяет предположить, что это труп Казакова… Поиски прапорщика Проняева ни к чему не привели, его следов обнаружено не было», — написал в докладе Конопелькин.

Сергея Проняева похоронили в Бердске самым последним из группы Лелюха — лишь в 1998 году после того, как его тело опознали в морге Ростова-на-Дону по ДНК матери.

Ельцин: с Чечней — только на языке войны

Бойцы бердской бригады спецназа одними из первых прилетели в Моздок — 4 декабря 1994 года. Как вспоминает Галина Лелюх, ее сын опаздывал на самолет и на лично машине на огромной скорости догнал своих ребят на аэродроме.

«Там, в Северной Осетии высшие военные чины из Москвы провели пропаганду, объясняя необходимость ввода войск в Чеченскую республику. Получили обращение президента российской Федерации Б. Н. Ельцина к гражданам страны. Так началась чеченская война», — воспоминания Алексея Томина хранятся в Бердском историко-художественном музее. Томин был хорошо знаком с Игорем Лелюхом и тоже участвовал в кровавом штурме Грозного. Более того, он стал свидетелем гибели командира группы, которому позже присвоили звание Героя России. Посмертно.

Ельцин подписал свое обращение к народу 11 декабря 1994 года. Ввод войск в Чечню президент объяснил угрозой целостности страны и безопасности, «возможностью дестабилизации политической и экономической ситуации», желанием защитить жителей Чечни от «вооруженного экстремизма». По мнению Ельцина, мирным переговорам мешала «нависшая опасность полномасштабной гражданкой войны в Чеченской Республике». Президент назвал ввод войск восстановлением конституционного порядка в Чечне. А к солдатам он обратился отдельно: «Воины России! Знайте, что, выполняя свой долг, защищая целостность нашей страны и спокойствие ее граждан, вы находитесь под защитой российского государства, его Конституции и законов. Ельцин выразил уверенность, что только военным путем «могут быть решены проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми».

цифры
* С 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали в боевых действиях на территории Чечни.

* Они уничтожили 930 боевиков, 150 автомобилей, 9 огневых точек, 11 минометных расчетов.

* Ими захвачено свыше 612 тыс. боеприпасов и 71 единица стрелкового оружия.

2 декабря 1996 года на территории бердской бригады спецназа открыли памятник погибшим в первой чеченской войне. На плите 8 имен. Но потом была вторая чеченская. И с 1999-го снова «груз 200» пошел в Бердск… Младший брат Игоря Лелюха Андрей, тоже военный, 12 раз ездил в Чечню — мстить за брата…

«Курьер. Среда. Бердск» готовит большой материал о первой чеченской войне. Поделитесь своим воспоминаниями и фото. Звоните по тел. 3-00-10 или пишите bkurer@mail.ru.

Подробности — в ближайшее время.

«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска

Капитану Игорю Лелюху посмертно присвоено звание Героя России

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От редакции

Ельцин мог договориться с чеченцами миром?

Софья, 17 января 2020 21:16
Здравствуйте, я дочь Сергея Проняева. Он был не рядовым, а прапорщиком.
Галина Коморникова, 17 января 2020 21:41
Софья, спасибо. Исправим, простите. Напишите, пожалуйста, на bkurer@mail.ru, я много лет назад с ней общалась. Если она не против, журналисты хотели бы с ней встретиться, как и с другими женами.
Виталий, 21 января 2020 20:21
Очень жаль, что МЫ не были рядом с ними, может смогли бы помочь...

С Уважением, к Вашему Отцу и Воину. Вечная Память.

Морская Пехота Тихоокеанского Флота, ДШБ.
Аноним, 17 января 2020 21:43
Спасибо за статью. Пишите. Это нужно живым! Вечная память ребятам.
Гость, 17 января 2020 22:12
Низкий поклон ребятам исполнившим свой долг до конца. Вечная память погибшим 67 бригады. Огромное спасибо нашей поставленной бригаде, что она дислацировалась в нашем городе. Пусть настигнет всех наказание за развязывание той войны и развал бредской бригады спецназа.
Аноним, 17 января 2020 22:13
Ждём публикации про жертвы сирийского конфликта
Комендант, 19 января 2020 23:05
Анониму, ожидающему публикации про жертвы:
Выдохните, несчастный.
Эта статья о Героях!

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Аноним, 17 января 2020 23:09
Вечная память ребятам.Как же было страшно,когда все это случилось
Никита, 18 января 2020 00:25
Все, что могу сказать: мне не безразлична история т-ща капитана. Уважаю смелость и честь нашей бригады. Но все, что с нами сейчас происходит- это как раз продолжение и последствия управления страной.
Аноним, 18 января 2020 09:29
НВР:
Я вырос рядом с чеченцами. Всякий народ особенный чем-то. Не похожи на остальных и чеченцы. Они будут преданы родным и друзьям до последнего вздоха. Но и недругов они не прощают.
Почему ни с одного виновного до сих пор не спросили за то, что вот так легко целый народ записали во враги всей страны? Почему не разделили убийц и простых людей? Кто виноват в том, что пролилась кровь? Почему палачей и иуд у нас не просто прощают, а часто чтут героями? Именами живодеров до сих пор названы улицы, города. Их награждали высокими наградами, их могилы ухожены. А могил многих истинных героев уже никогда не найти? Почему у нас легко посылают самых лучших легко и просто на убой?
Оглянитесь вокруг. Сколько безразличия, а чаще и ненависти, и злобы у людей друг к другу. Мы черное называем белым, а белое - черным. Мы оправдываем массовые убийства своих соотечественников и беспричинно ненавидим незнакомых нам людей.
Мне из Австрии прислали выписку из книги памяти о погибшем в плену моем дальнем родственнике, память о котором хранят там. Что мы, жители Бердска сделали, чтобы просто увековечить память убитых в Ложке наших земляках? Почему льется злоба и проклятия в их память?
Мы достойны наших правителей, достойны до тех пор, пока не потребуем ответа за все, что произошло с теми, кто выполнил свой долг до конца.
Если в стране очень много героев, то это означает, что в ней очень много и предателей. Ведь кому-то нужно исправлять их черные и подлые дела!?
Бердчанин, 18 января 2020 10:30
Очень много вопросов и намеков. Надо говорить конкретнее. Особенно про живодеров и названия улиц. А то так получается, что читаем пустой пафос.
Аноним, 18 января 2020 11:14
Да какие намеки?
Один пример. На Красной площади захоронена Роза́лия Само́йловна Земля́чка (Залкинд), организация массовых убийств в Крыму, в том числе и детей. Но здесь не место для развития этой темы, хотя, судя по всему, уже есть готовые шельмовать и требовать крови. Остыньте, почтите память хотя бы убитых в боях. Чтить память умученных пока не получается.
Аноним, 18 января 2020 11:59
Товарищ бердчанин, успокойтесь. Не забывайте, что есть много людей, не желающих жить с Вами в одной стране, Но куда деться? Эти люди очень любят СВОЮ Россию. Им нет дела до Вас. Придется как-то уживаться. С Крещением Вас. Пусть мир пребудет в Вашей душе.
Бердчанин, 18 января 2020 13:03
Если Аноним не понимает, что такое национальный менталитет, а про национализм или имперские амбиции знает только со слов телепропагандистов, то тогда понятен его мультяшный призыв "давайте жить дружно". Дружба с "этими", она всегда будет фиктивной и притворной. Этого невозможно и не нужно исправлять. Надо давать свободу тем, кто в ней нуждается.
Аноним, 18 января 2020 21:45
Вы бы, для начала, эту свободу для себя обрели, что-ли. А то вам, вечно, кто-то что-то давать должен.
Аноним, 18 января 2020 11:51
По долгу службы знакомился с материалами того, новогоднего штурма Грозного 94-95гг. Особенно запомнился снимок 2 января 95г., район ж/д вокзала. На площади в 2 квартала насчитал более 40 единиц подбитой бронетехники. А по всему городу сотни подбитых машин. Жаль, что такое случилось, тем более у нас, хорошо знакомых с боями в городах по опыту ОВ. Жаль сотен погибших ребят...
Аноним, 18 января 2020 12:59
У нас в почете двоечники, не желающие учиться на своём и чужом опыте. Им поют дифирамбы,их ставят все в пример. Эти "полководцы" учатся на опыте своих неудач. Только цена всегда не их жизнь, а жизнь, кровь и слезы тех, кто их ошибки исправляет.
Комендант, 19 января 2020 23:50
Министр обороны РФ Павел Грачев не смог договориться со своим товарищем по Афганистану, президентом Ичкерии Джохаром Дудаевым.
Принял решение - штурмовать Грозный. Неподготовленными войсками... Пообещал звезду Героя России троим командирам соединений за взятие Грозного. И началось...
Аноним, 20 января 2020 07:02
"со своим товарищем по Афганистану, президентом Ичкерии Джохаром Дудаевым"...Комендант, не несите чушь. Дудаев командовал дивизией тяж. бомбардировщиков, которая базировалась в Прибалтике и совершала боевые вылеты на Афган.
Комендант, 20 января 2020 12:26
Аноним 07.02, не смешите
https://flb.ru/infoprint/32996.html
Аноним, 20 января 2020 13:46
"Немногие знают, что Джохар воевал в Афганистане, получил за это орден Красного Знамени, был рядовым советским генералом".
Комендант, извините, пжлст, за вмешательство в ваши литературные опыты. Но что мог делать выпускник ВВА им. Гагарина, специалист тяжёлой военной авиации в Афганистане? Неужто спешился за нехваткой мотострелков? Кстати, "рядовым советским генералом" он стал в 1989 г., когда войска вывели.
"о государственном суверинетете"...второе слово характеризует качество ваших источников.
Аноним, 18 января 2020 12:34
"Я и сейчас не хочу жить с ними в одном государстве. Им надо иметь отдельное государство"...скорее всего, вам надо иметь. А не пытаться переписать историю.
Аноним, 18 января 2020 13:04
К счастью МОЕЙ страны, МОЕЙ России, Вам это уже никогда решать не придется. Вы СВОЮ страну... предали и продали. Будущее за другой Россией, за МОЕЙ Россией.
Аноним, 18 января 2020 16:33
Гыы...А кому, геноссе? Если вы не в курсе, то Чечено-Ингушская АССР была в составе РСФСР. А территории ей прирезал за счёт Ставропольской обл. Никита Сергеевич Х.
Аноним, 18 января 2020 14:05
НВР:
Да да да
Аноним, 18 января 2020 14:21
НВР:
Ельцин ОБЯЗАН был решить вопрос миром. НО, пропив страну, он пропил и ситуацию на Кавказе.
Поросёнок Пётр, 18 января 2020 14:56
Нууу, миром, как вы себе это представляете? Регион, где власть захватили обезумевшие и озверевшие от националистического угара вооружённые чечены и лихо начали вырезать нечеченское население, в буквальном смысле вырезать, абсолютный беспредел и бандитская анархия, думаете с ними можно было договориться о чём-то мирно? Кавказ и особенно Чечня слишком специфичный регион, со своим весьма специфичным менталитетом, миром там никогда вопросы не решались, с тех самых пор, как Российская Империя его себе подчинила. Другой вопрос, а ради чего все эти реки крови и горы трупов.... и в последний ли раз.....
Аноним, 18 января 2020 15:15
Государственный человек решает вопрос не тогда, когда тушить нечего, а тогда, когда еще и дыма нет.
Аноним, 18 января 2020 23:46
Поросёнок Пётр, так ведь договорились же в итоге. Банально купили ихнюю верхушку. Почему этого не сделали в 91м?
Там все события начались осенью 91 года.
Так получилось, что я в 91м, со своими однокурсниками, жил в правом крыле деревенского общежития в одном из колхозов НСО, а всё левое занимали чеченцы. Мы с ними в карты играли, общались, шутили, смеялись. А когда вся эта заваруха началась, они в один день собрались и уехали, не выполнив контракт. Им просто пообещали бОльшие деньги.
Их изначально можно было тупо перекупить. Но не сложилось. Одна известная сволочь, по фамилии Ельцин, решила показать кто в доме хозяин. В итоге погибли много хороших людей.
Царство им небесное.
Поросёнок Пётр, 19 января 2020 22:49
В итоге купили уже новое поколение чеченцев, а дудаевскую плеяду пришлось уничтожать физически, лично моё мнение такое, прошу не приписывать 280.1 УК РФ, но, я считаю, что удержание Чечни в составе РФ не стоило тех 13 с лишним тысяч погибших солдат, несколько десятков тысяч погибших чеченцев, десятков тысяч исковерканных судеб и колоссальных материальных средств. Ради чего всё это, ради чего?????
Аноним, 18 января 2020 15:23
Самое обидное, что сейчас Чечней правят те, кто стрелял в наших пацанов. И они еще и герои.
Аноним, 18 января 2020 22:13
Посмотрите на сегодняшнюю сложившуюся ситуацию со стороны противоположной, чеченской. Я думаю, она им повода для гордости не даёт. Князёк регулярно ездит в Москву на поклон, либо пишет челобитные "царю". О том ли они мечтали? Врядли.
В тоже время пришло осознание, что лучше быть маленькой частью большой страны, иметь столицу с небоскрёбами, чем жить в вечной нищете.
Елена, 18 января 2020 18:13
За 25 лет риторика российского руководства не изменилась, всё также хотят кого-то защитить от мифической угрозы и всё также рыдают мамы погибших. Примеров полным полно - Сирия, Украины, Осетия. Своих деток отправляют в ненавистную гейропу, а простых - на войну.
Аноним, 18 января 2020 22:18
Мифической ли угрозы, Елена? Там, от куда мы ушли когда-то, нынче прочно обосновались наши противники. Они туда ради спортивного интереса полезли?
Елена, 19 января 2020 01:04
Для Анонима в 22:18
Пожалуйста, напишите список откуда Вы ушли и где обосновались Ваши противники. Если долго смотреть тИлИвизор врагами покажется весь мир.
Аноним, 19 января 2020 01:15
ГДР, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария... Продолжать нужно?
Аноним, 19 января 2020 01:18
А по телевизору я смотрю только спортивные каналы. Там тоже путенская пропаганда?
Елена, 19 января 2020 17:47
Для Анонима в 01:15
Оставьте свои имперские амбиции! Наведите сначала у себя порядок и законность! Не лезте со своим уставом в чужой монастырь!
Из всех перечисленных Вами стран только в Болгарии я слышала скулёж за сЭрЭсЭром.
Аноним, 19 января 2020 23:40
Эка вас понесло, Елена! Я где-то написал про восстановление империи или СССР? Не нужно свои измышления, выдавать за мысли других людей, а потом ещё и обижаться на них.
агент, 18 января 2020 19:16
После Героя России Кадырове, что ещё можно сказать ??????????????????????????????????????????
Аноним, 18 января 2020 22:50
А нужно ли что-то говорить? Их просто купили, за кусок железа. Жаль, что кретин Ельцин до этого не додумался. Решил шашкой помахать, крутизну свою показать, гад.
агент, 19 января 2020 22:58
Кстати, я младшего кадырова имел ввиду и "героя" ему дал вовсе не ельцин, а "всенародный" любимец
Аноним, 18 января 2020 21:52
А кто любит ельцына алкаша?
Никто кроме путина!
А ему есть за что его любить
Он его на трон посадил
Я, 18 января 2020 22:30
На территории бердского техникума установлен памятник погибшим выпускникам БЭМТа,там есть фамилии и Сашки Загороднева и Андрюхи Загорского.Так вот на памятнике у Загорского не верный год рождения,и в техникуме знают об этом и не исправляют,а ведь он преподавал уроки НВП в техникуме,почему такое отношение к памяти?
Аноним, 18 января 2020 23:00
Техникум финансируется из федерального бюджета. Статьи расходов прописаны от А до Я. Если руководитель потратит деньги на памятник, это будет означать не целевое расходование средств, со всеми вытекающими.
Наверное, пока те, кто помнят Загорского сами не скинутся, и не найдут мастера способного исправить ошибку, дело с мертвой точки не сдвинется.
Аноним, 20 января 2020 17:00
Ну да а на стороне помощи найти нельзя? Было бы желание...
Истмат, 19 января 2020 12:29
Всё правильно, всё правда, всё так..
Только один вопрос витает в воздухе: откуда взялся этот Ельцин и кто его в Кремль приволок?
Гость, 19 января 2020 13:06
"Есть такая партия!" И ты её знаешь! И горбачёва, и ельцЫна взрастила! Не смогла очиститься от проходимцев??!
Аноним, 19 января 2020 13:57
" Гость, 19 января 2020 13:06"Есть такая партия!" И ты её знаешь! И горбачёва, и ельцЫна взрастила! Не смогла очиститься от проходимцев??!"

Наивный северокорейский юноша, продолжающий верить в деда мороза на закате жизни? "Да какие намеки? Один пример. На Красной площади захоронена Роза́лия Само́йловна Земля́чка (Залкинд), организация массовых убийств в Крыму, в том числе и детей." Эта тётя - это и есть идеал партии, всё остальное ваши грёзы...
Аноним, 19 января 2020 14:28
Дык, эта же партия устроила административно-территориальное деление по национальному признаку. Но теперь ряд её сторонников, сами того не замечая, яростно осуждают тот самый интернационализм. Прям, жить не хотят в одном государстве с /далее список антипатий/.

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