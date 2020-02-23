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22.02.2020 года на Землю «упадет тень»: Что имела ввиду провидица Ванга

19:30 23.02.2020 Фото: pxhere.com
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Известная болгарская провидица Ванга в одном из своих пророчеств рассказала, что человечество ожидает глобальный катаклизм. Жители Земли переживут два судьбоносных дня с датами с пятью двойками.

22.02.2020 года на Землю упадет тень: Что имела ввиду провидица Ванга
По словам Ванги Землю ждут катаклизмы

Известная болгарская провидица Ванга в одном из своих пророчеств рассказала, что человечество ожидает глобальный катаклизм. Жители Земли переживут два судьбоносных дня с датами с пятью двойками.

Исследователи утверждают, что Ванга просила не разглашать данное пророчество до наступления 2020 года. Однако доказательств того, что Ванга действительно так говорила, на данный момент не сохранилось.

Сообщается, что люди, которые лично знали предсказательницу отмечали, что Ванга называла данное совпадение чисел «особенно опасным для всего мира».

По словам провидицы 22 февраля 2020 года на Землю «упадет тень». И, согласно предсказанию, если люди до этого дня не одумаются, то их постигнет страшная кара.

Исследователи считают, что речь может идти о затмении. Однако никакое подобное событие не выпадает на даты.

Источник: Znaj.ua

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От редакции

Верите в пророчество?

Аноним, 18 февраля 2020 23:16
Нет
дима, 19 февраля 2020 13:51
НВР:
я не верю
Поросёнок Пётр, 22 февраля 2020 12:27
Ванга ничего не имела в виду, так как ничего не предсказывала, все эти безумные "пророчества", являются плодом творчества жёлтой прессы и к Вангелии Гуштеровой не имеют никакого отношения.
Костя, 22 февраля 2020 14:10
Сегодня начнется Ядерная война
Аноним, 22 февраля 2020 17:01
Сколько уже таких предсказаний было? Ничо, пока жужим.
Аноним, 22 февраля 2020 20:33
НВР:
Нет
Аноним, 22 февраля 2020 20:41
НВР:
Нет Все что случается по воле Бога, сам человечества становится развратние , ради богатство на все готова,это божию наказание
Аноним, 22 февраля 2020 21:04
Можете перевести с грамотного церковного на безграмотный светский русский язык?
Гость, 22 февраля 2020 20:58
Точно, "упала тень"! У меня за окном сейчас темно! Вечер. Вот же, блинн, как она это делала??! Откуда знала?
Аноним, 22 февраля 2020 21:15
Почему 22.02.2020, а не 22.02.2022 или 02.02.2220 например? Или ещё много вариантов...
Аноним, 22 февраля 2020 21:15
Тень на плетень:
02.02.2020 года на Землю «тень не упала» и
20.02.2020 года на Землю «тень не упала» и
22.02.2020 года на Землю «тень не упала».
Будем подождать 22.02.2222?
Шариф, 22 февраля 2020 23:58
22.12.2020
Аноним, 22 февраля 2020 21:16
А что там было у Ванги про 22.02.2002?
Ведь тоже пять двоек
Николай, 22 февраля 2020 21:23
Сегодня не Чего не произошло, и нечего не произайдет, а Россию задушат чиновники налогами, мы с голоду подохним вот и все, а алигархи будут жировать,
Александр, 22 февраля 2020 21:57
Булыжник ивилы надо брать и разгонять тьму
Аноним, 22 февраля 2020 22:16
Как всегда ничего не случится. Просто нам пудрят мозги.Отвлекают от других проблем.
Аноним, 22 февраля 2020 22:55
НВР:
Да, особенно Ванги!!!!
Аноним, 22 февраля 2020 23:01
НВР:
Чушь
Аноним, 22 февраля 2020 23:13
ЭТО ВСЁ ВРАНЬЁ?
Валерия, 22 февраля 2020 23:13
Это всё враньё?
Шариф, 23 февраля 2020 00:01
22.12.2020
Аноним, 23 февраля 2020 00:10
НВР:
Нет
Наверное
Галя, 23 февраля 2020 00:43
Как не произошло? Произошло-мы все остались живы)
Гарфилд, 23 февраля 2020 04:24
День был солнечный и он прошёл, ничего страшного не произошло, а значит все это не так.
Аноним, 23 февраля 2020 07:34
НВР:
Да
Аноним, 23 февраля 2020 08:58
НВР:нет
Аноним, 23 февраля 2020 09:59
НВР:
2302020 - тень не наблюдаю, сумасшедшая бабка перепутала тень с моим вдохновением. Да, мне на голову свалилась интересная тема, но в масштабе планеты эта тема ни о чём. Просто хочу что бы некоторые люди имели то что желают, о чём мечтают и главное чтобы такая возможность у всех существовала.
Аноним, 23 февраля 2020 10:14
НВР:
Неть
Аноним, 23 февраля 2020 10:19
НВР:
Это стара ванна или ванга за этого без глаз слепая осталось, она огромный количество людей оманывала, и деньги зарабатывала у него много помощники которые выживают на счёт его
Аноним, 23 февраля 2020 11:34
По всему миру идет катаклизмы, наводнение, пожары, землятресения, вам этого мало, да, скоро до нас дойдет, это Бог нас предупраждает, что он есть Природа, человек уничтожил природу, теперь обратный эффект идёт
Аноним, 23 февраля 2020 13:06
НВР:
Только в библейские
Аноним, 23 февраля 2020 13:33
НВР:
Конечно, да

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