22.02.2020 года на Землю «упадет тень»: Что имела ввиду провидица Ванга

Известная болгарская провидица Ванга в одном из своих пророчеств рассказала, что человечество ожидает глобальный катаклизм. Жители Земли переживут два судьбоносных дня с датами с пятью двойками.
Исследователи утверждают, что Ванга просила не разглашать данное пророчество до наступления 2020 года. Однако доказательств того, что Ванга действительно так говорила, на данный момент не сохранилось.
Сообщается, что люди, которые лично знали предсказательницу отмечали, что Ванга называла данное совпадение чисел «особенно опасным для всего мира».
По словам провидицы 22 февраля 2020 года на Землю «упадет тень». И, согласно предсказанию, если люди до этого дня не одумаются, то их постигнет страшная кара.
Исследователи считают, что речь может идти о затмении. Однако никакое подобное событие не выпадает на даты.
Источник: Znaj.ua
я не верю
Нет
Нет Все что случается по воле Бога, сам человечества становится развратние , ради богатство на все готова,это божию наказание
02.02.2020 года на Землю «тень не упала» и
20.02.2020 года на Землю «тень не упала» и
22.02.2020 года на Землю «тень не упала».
Будем подождать 22.02.2222?
Ведь тоже пять двоек
Да, особенно Ванги!!!!
Чушь
Нет
Наверное
Да
2302020 - тень не наблюдаю, сумасшедшая бабка перепутала тень с моим вдохновением. Да, мне на голову свалилась интересная тема, но в масштабе планеты эта тема ни о чём. Просто хочу что бы некоторые люди имели то что желают, о чём мечтают и главное чтобы такая возможность у всех существовала.
Неть
Это стара ванна или ванга за этого без глаз слепая осталось, она огромный количество людей оманывала, и деньги зарабатывала у него много помощники которые выживают на счёт его
Только в библейские
Конечно, да