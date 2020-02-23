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В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты

10:54 23.02.2020 Фото: pixabay.com
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«Мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают».

В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты
Россияне рефинансируют ипотеку по ставке 8,7 процента

Правительство и Банк России к середине марта должны предложить новые сценарии снижения выплат по ипотеке. Среди них должны быть меры и по созданию условий для рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов, говорится в списке поручений премьер-министра Михаила Мишустина.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что все законодательные условия для успешного рефинансирования созданы. «Но мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают», — отмечала глава ЦБ. При этом она посетовала, что не все заемщики знают о возможности рефинансирования ипотеки в другом банке. «Здесь нужно дополнительное информирование. И еще раз мы хотим посмотреть, есть ли какие-то ограничения в законодательстве или в регулировании, которые сделают для людей это простым», — рассказывала Набиуллина.
Рефинансирование ипотеки — это выдача нового жилищного кредита, поэтому требования к клиенту те же, что и при выдаче первичного кредита. Наиболее распространенная причина отказа — плохая кредитная история заемщика, говорит замруководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин. Среди других причин — невысокий доход, предоставление недостоверных данных или возраст.

Кроме того, могут не рефинансироваться ранее уже реструктурированные кредиты, валютная ипотека или ипотека с погашенным материнским капиталом.
Эльвира Набиуллина, Глава Банка России:

«Мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают»

Источник: РГ

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