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Красота / Общество

Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия

18:30 23.02.2020 Фото: Открытые источники
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Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой.

Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия
Ксения Бородина со своей дочкой Теоной

Известная телеведущая Ксения Бородина часто делится с поклонниками своей личной жизнью, в том числе она не скрывает от публики замечательных дочек, которые растут абсолютными красавицами. Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой. Девочка с самых ранних лет снимается для рекламы, участвует в модных показах и шоу.

Ксения говорит, что она очень строгая мама и планирует тщательно следить за своими дочерьми и их воспитанием вплоть до совершеннолетия. Она хочет чтобы они учились в лучших российских вузах, давать зарубежное образование своим детям звездная мама не планирует.

Подписчики не перестают восхищаться красотой маленькой Теоны и пишут в комментариях:

— Теона- ты шедевр

-ну она у вас очень красивая!

-Совершенству нет предела

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От редакции

Действительно похожи?

Аноним, 21 февраля 2020 10:48
НВР:
Конечно нет,похожа на отца
Евгения, 21 февраля 2020 14:01
Вот Маруся да, копия мамы. Теона красивая, милаха,но не копия мамы
Аноним, 21 февраля 2020 19:38
Красивый Ангелочек!!!! Мамочка умница, такую красоту родила!!!!
Аноним, 23 февраля 2020 03:57
НВР:
Да
9, 23 февраля 2020 11:51
Что-то девочка переняла у мамы,что-то у папы
Все равно красивенькая лапочка!
Аноним, 23 февраля 2020 20:50
НВР:
Бородина сама на себя не похожа.
Аноним, 23 февраля 2020 23:25
НВР:
Старшая похожа на Бородину, а младшая на папу. Почему после пластики нужно сравнивать? Смотрите старые фото мамы и дочек, сразу понятно,кто на кого похож.

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