Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия

Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой.

Ксения Бородина со своей дочкой Теоной

Известная телеведущая Ксения Бородина часто делится с поклонниками своей личной жизнью, в том числе она не скрывает от публики замечательных дочек, которые растут абсолютными красавицами. Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой. Девочка с самых ранних лет снимается для рекламы, участвует в модных показах и шоу.

Ксения говорит, что она очень строгая мама и планирует тщательно следить за своими дочерьми и их воспитанием вплоть до совершеннолетия. Она хочет чтобы они учились в лучших российских вузах, давать зарубежное образование своим детям звездная мама не планирует.

Подписчики не перестают восхищаться красотой маленькой Теоны и пишут в комментариях:

— Теона- ты шедевр

-ну она у вас очень красивая!

-Совершенству нет предела