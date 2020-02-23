23.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны

20:05 23.02.2020 Фото: Getty Images
14 7

Изучая снимки, сделанные на поверхности Марса, исследователь обнаружил военный корабль.На снимке можно рассмотреть, что задняя часть корабля затонула в песке. При детальном рассмотрении фото можно увидеть, будто корабль плывет по поверхности Марса.

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
Скотт Уоринг считает, что подобных военных кораблей на Марсе много

Скотт Уоринг – уфолог из Тайваня, о котором знают во всем мире, снова сделал сенсационное заявление, сообщив о новой находке. Изучая снимки, сделанные на поверхности Марса, исследователь обнаружил военный корабль.

Более подробная информация указана на сайте тайваньского уфолога. Уоринг занимался детальным изучением карт Красной планеты, в результате чего наткнулся на интересный объект. При более тщательном изучении находки уфолог понял, что это военный корабль. По мнению специалиста, он был доставлен туда с Земли.

Тайваньский исследователь считает, что объект очень схож с судном ВМФ Первой или Второй мировой войны. На снимке можно рассмотреть, что задняя часть корабля затонула в песке. При детальном рассмотрении фото можно увидеть, будто корабль плывет по поверхности Марса. Таким образом, данная находка очередной раз подтверждает, что раньше на поверхности Красной планеты был океан.

Скотт Уоринг считает, что подобных военных кораблей на Марсе много, только на данный момент технологии не позволяют их обнаружить.

Источник: therussiantimes.com

Мнение читателей
3
3
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может ли быть наш корабль на Марсе?

Аноним, 22 февраля 2020 01:23
НВР:
Все может быть.
Аноним, 22 февраля 2020 06:13
НВР:
У меня пропала надувная лодка. Может она на Марсе?
Гость, 22 февраля 2020 13:44
Эти уф-олухи в каждой игре света и тени что-то видят! То тарелки, то пирамиды, то лицо, то корабль. Похоже, ночью сны у них очень цветные и весёлые!
Поросёнок Пётр, 22 февраля 2020 13:58
Естественно может быть, плёвое дело, там вообще может быть всё, что угодно, после литра виски и пары косячков и не такое ещё можно разглядеть, парейдолия, дело такое
Аноним, 22 февраля 2020 14:19
НВР:
Это миф. Такого не может быть!
Аноним, 22 февраля 2020 16:36
Да ну?
Гость, 22 февраля 2020 20:43
Ну да!
Аноним, 22 февраля 2020 16:51
Кооонечно, ветром унесло. Щас пендосы еще разглядят, что это их корабль и будут утверждать, что на Марсе побывали первыми.
Вот только насчет океанов "ученый" загнул, видимо плохо в школе учился. Разве во время даже первого появления корабля на Земле, на Марсе еще были океаны? Не додумал хренолог.
Аноним, 22 февраля 2020 21:25
Марс - наш!
На него можно даже не летать. Там уже миллионы лет существуют надписи на кириллице, а не на иврите и даже не по-аглицки.
А говорили, что жизнь нам дали евреи и пошла она из Африки...
Всё врут.
Поросёнок Пётр, 23 февраля 2020 21:35
Про надписи на кириллице совершенно верно и не только на Марсе, но и на Луне
Об этом неоднократно заявлял "великий русский ученый", доктор философских наук Валерий Алексеевич Чудинов, который утверждает, что «славянская ведическая цивилизация» появилось первой на Земле и все вокруг говорили на русском языке, древние славяне покорили Луну, Марс и оставили там свои древние славянские руны Такими учёными должна гордиться наша страна
ната, 22 февраля 2020 21:36
далеко уплыл однако.причем по воздуху.
Аноним, 22 февраля 2020 22:05
Точно, точно. Летучий корабль.
Аноним, 23 февраля 2020 13:32
Парятся машины с угона ищут..а у них на Марсе отстойник
Аноним, 23 февраля 2020 22:24
Сейчас все на марсе будет от национального достояния, до любителей шпилей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМного пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из Бердска 22
21:25 23-02-2020
Много пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из Бердска
Я алкоголик: Как перебить запах перегара? 2
21:16 23-02-2020
Я алкоголик: Как перебить запах перегара?
В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты 3
21:00 23-02-2020
В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны 14
20:05 23-02-2020
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной
19:58 23-02-2020
Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной
Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк 4
19:49 23-02-2020
Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк
Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска
19:40 23-02-2020
Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска
22.02.2020 года на Землю "упадет тень": Что имела ввиду провидица Ванга 32
19:30 23-02-2020
22.02.2020 года на Землю
Бессонница: какие продукты мешают уснуть
19:29 23-02-2020
Бессонница: какие продукты мешают уснуть
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке 19
19:00 23-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке