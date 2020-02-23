С Днем Защитника Отечества поздравляет горожан «Курьер.Среда.Бердск»!

Поздравляем с 23 февраля всех защитников Отечества Бердска!

Счастья, здоровья, достатка и только светлых дней!

Уважаемые защитники Отечества Бердска! Поздравляем от всей души всех, кто оберегал спокойный сон и мирную жизнь нашей страны! Тех, кто служил, кто служит сейчас на земле, в воздухе и в морях. Поздравляем и тех, кто растет и только готовится стать защитником нашей необъятной Родины.

Этот праздник назывался по-разному: День Красной Армии и Флота, День Советской Армии и ВМФ. Сейчас он стал называться День защитника Отечества. Мужчины разных возрастов — желаем вам крепкого здоровья, достатка, мужества противостоять трудностям и неурядицам.

Поздравляем и женщин, которые служат в вооруженных силах страны! Тех, кто на посту и своим невидимым, но важным трудом защищает миллионы наших соотечественников.

Спасибо вам за мирное небо! За наш спокойный сон, преданность Родине, честь и мужество. С праздником, дорогие защитники Отечества!