23.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

С Днем Защитника Отечества поздравляет горожан «Курьер.Среда.Бердск»!

09:00 23.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Счастья, здоровья, достатка и только светлых дней!

Поздравляем с 23 февраля всех защитников Отечества Бердска!

Счастья, здоровья, достатка и только светлых дней!

Уважаемые защитники Отечества Бердска! Поздравляем от всей души всех, кто оберегал спокойный сон и мирную жизнь нашей страны! Тех, кто служил, кто служит сейчас на земле, в воздухе и в морях. Поздравляем и тех, кто растет и только готовится стать защитником нашей необъятной Родины.

Этот праздник назывался по-разному: День Красной Армии и Флота, День Советской Армии и ВМФ. Сейчас он стал называться День защитника Отечества. Мужчины разных возрастов — желаем вам крепкого здоровья, достатка, мужества противостоять трудностям и неурядицам.

Поздравляем и женщин, которые служат в вооруженных силах страны! Тех, кто на посту и своим невидимым, но важным трудом защищает миллионы наших соотечественников.

Спасибо вам за мирное небо! За наш спокойный сон, преданность Родине, честь и мужество. С праздником, дорогие защитники Отечества!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мирного неба! Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сняла на видео катание по обледенелым тротуарам на коньках жительница Новосибирска
12:15 23-02-2020
Сняла на видео катание по обледенелым тротуарам на коньках жительница Новосибирска
23 февраля в Бердске салюта не будет. А в каких городах прогремит салют?
12:00 23-02-2020
23 февраля в Бердске салюта не будет. А в каких городах прогремит салют?
$300 млн хочет получить от России Лукашенко в виде компенсации за "нефтяные потери"
11:45 23-02-2020
$300 млн хочет получить от России Лукашенко в виде компенсации за
БердскЗадолжали банкам более 2 млрд рублей жители Бердска
11:30 23-02-2020
Задолжали банкам более 2 млрд рублей жители Бердска
Госпитализируют детей в подозрением на коронавирус и превратили санаторий в зону обсервации в Екатеринбурге
11:21 23-02-2020
Госпитализируют детей в подозрением на коронавирус и превратили санаторий в зону обсервации в Екатеринбурге
Рекордно жаркого лета не стоит ждать после аномально теплой зимы
11:05 23-02-2020
Рекордно жаркого лета не стоит ждать после аномально теплой зимы
Выгоднее купить готовую рассаду или посадить самостоятельно? Где и когда покупать?
10:57 23-02-2020
Выгоднее купить готовую рассаду или посадить самостоятельно? Где и когда покупать?
Ударили по террористам в Сирии российские бомбардировщики Су-24 1
10:55 23-02-2020
Ударили по террористам в Сирии российские бомбардировщики Су-24
В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты
10:54 23-02-2020
В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты
Какие женщины не пригодны для брака
10:51 23-02-2020
Какие женщины не пригодны для брака