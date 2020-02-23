Снюс убивающий: продавалось на рынке месяц назад и исчезло с прилавков в Бердске смертельное вещество

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что в отделах с табачной продукцией раньше продавались никотиновые пэки — мешочки с высококонцентрированным табаком. От них уже умерло несколько подростков. Большая доза никотина вызывает остановку сердца.

Снюсом торговали на рынке в Бердске

Снюс вывезли с рынка Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что табачную смесь продавали в отделе табака на ул. Первомайской. Напомним, врач-нарколог рассказывал, что снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков. Умер от отравления снюсом 14-летний школьник в Красноярске. Также по данным «Курьер. Среда. Бердск» попала в реанимацию с отравлением девочка после угощения конфетами от взрослого незнакомца в Бердске (хотя спустя время информация в СК не подтвердилась).

На рынке раньше торговали снюсом

«Курьер. Среда. Бердск» выехал на рынок Бердска. Продавец рассказала, что раньше у них было в продаже такое вещество — мешочки с концентрированным табаком. Но примерно месяц назад приезжали специалисты и проверяли, чтобы этого вещества не было в продаже.

— У нас были швейцарские сертифицированные наборы в круглых банках. В них самое большое содержание никотина было 11 мг. Они назывались никотиновые пэки, — рассказала продавец 21 февраля.

Женщина рассказала, что когда поднялась тема отравления и даже смерти подростков, руководство отдела собрали всю подобную продукцию и вывезли.

— Просто все собрали и вывезли, — говорит продавец.

По словам женщины спустя время приезжала проверка, специалисты проверяли наличие запрещенных веществ в отделе.

Напомним, что в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещена оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом).

Контроль продолжается

Специалисты Роспотребнадзора сообщили 21 февраля на своем ресурсе, что провели около проверок 1796 проверок, проверено 1086 объектов, проведено 1616 рейдов совместно с полицией Новосибирской области.

— Участилось распространение и употребление среди детей и молодежи, бестабачных никотиновых смесей. Смесь реализуется, как аналог снюса, оборот которого на территории РФ запрещен. Опасна эта продукция содержанием в ней большой дозы чистого никотина. Учитывая форму выпуска под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, а также способ применения (сосание, жевание) она представляет угрозу жизни и здоровью прежде всего детей и подростков. Подростки получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками, — отмечают специалисты.

По фактам изъятия продукции из оборота направлены материалы для рассмотрения в суд, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. 21 материал направлен в Следственное Управление СК по Новосибирской области.

При этом многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают, что снюс все-таки продолжают продать в некоторых торговых точках. Если вам стало известно о таких местах, сообщите на почту редакции bkurer@mail.ru.

Автор видео Алена Романцова.