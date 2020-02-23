Выгоднее купить готовую рассаду или посадить самостоятельно? Где и когда покупать?

Для любого дачника зима — это всего лишь подготовка к весне. Мысли огородников заняты вопросами о покупке семян и выращивании рассады. И, наряду с покупкой календариков нового 2020 года, дачники скупают с прилавков лунные и посевные календари. Не секрет, что для выращивания различных культур нужны совершенно разные условия: почва, дата посева, лунные сутки — все это стоит тщательно изучать и подбирать для получения хорошего урожая.

Где и когда покупать семена



Семена цветов, самых популярных овощей и зелени появляются уже в январе в обыкновенных продуктовых супермаркетах, садовых магазинах и на рынке. Подготовьтесь заранее к сезону посадок, чтобы не упустить самое благоприятное время для посева. Составьте список желаемых и необходимых культур и начинайте приобретать семена и луковицы уже сейчас. Разложите в отдельные пакеты культуры, которые нужно прорастить, и промаркируйте их. Первые посевы можно начинать уже в феврале, пусть у вас будет заготовлен отдельный пакет для каждого месяца посадок. Это поможет ничего не забыть и ускорить процесс.

Где и когда покупать рассаду

Готовая рассада — это очень удобно, приживается она отлично, и о всходах семян уже позаботились до вас. Остается только грамотно и бережно пересадить ее в открытый грунт. Купить рассаду можно на рынке, в питомнике, на станциях по выращиванию растений и в специализированных магазинах. Однако на рынке вы не сможете получить гарантий и точных сведений о покупаемом сорте. Здесь все может быть непредсказуемо.

На что обратить внимание при покупке: растения должны быть крепкими, равномерно окрашенными (сухая, скрученная листва и белый налет говорят о заболевании растения).

Переросшая рассада — не есть хорошо, не ведитесь на особо крупные растения, они могут хуже прижиться или вовсе погибнуть — некоторые культуры очень негативно относятся к пересадке, их лучше высеивать самостоятельно (огурцы, кабачки, патиссоны).

Купить или посадить

У заядлых садоводов и огородников нередко возникает вопрос, купить рассаду или посадить свою? Самостоятельный посев — это дешево, но не просто. Помимо выбора тары, грунта и самого посева, необходимо обеспечить уход и полив, а также позаботиться о солнечном свете (или его замене). Если вы готовы уделять время посадке, наблюдениям за всходами и бережному поливу, то самостоятельный посев вам подойдет.

Приступите к посевному сезону в срок, изучите все особенности этого дела и выращивайте с удовольствием. А если что-то пойдет не так, и всходы не появятся, вы всегда сможете приобрести готовую рассаду чуть позже.

Что нужно для посева и посадки?

1. Конечно, самый главный элемент — это семена, луковицы и клубни. Семена всегда сеют с большим запасом. Также запаситесь сразу несколькими сортами культур, на случай неудачной высадки и отсутствия всходов.

2. Не стоит забывать и о земле. Подходящий почва-грунт можно как купить в готовом виде, так и составить самостоятельно. Неприхотливые культуры легко прорастут в универсальном грунте, но к другим нужен особый подход. Не пренебрегайте рекомендациями, указанными на упаковках семян. Ежегодно удобряйте почву на грядках и в теплицах, и меняйте местоположение посадок в соответствии с календарем чередования овощных культур, это не только повышает урожайность, но и защищает растения от болезней и вредителей.

3. Тара. Поскольку в открытый грунт высадить цветы и овощные культуры получится не раньше конца марта — начала апреля, позаботьтесь заранее о таре для посева. В садовых магазинах продаются специальные емкости, кашпо, торфяные мешочки и стаканчики для этих целей. Вы можете выращивать рассаду в пластиковых емкостях, приобрести торфяные или целлюлозные стаканчики. Они очень удобны тем, что высаживать в открытый грунт саженцы можно прямо в них, стаканчики растворятся в земле и воде, а вы без труда и угрозы для жизни растений пересадите их в грунт и сэкономите уйму времени и сил. Приобрести такую тару можно в садовых магазинах.

Это очень удобно, но достаточно затратно. Поэтому многие садоводы и огородники круглый год копят стаканчики из-под сметаны, йогуртов, молока и прочих продуктов, а зимой и весной используют их под рассаду. Дешево и сердито.