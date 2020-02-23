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Убил ножом в сердце заступившегося за девушек подростка пьяный мужчина в Челябинске

10:25 23.02.2020 Фото: СКР
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Взрослые мужчина начали приставать на улице к девушкам, за которых заступилась компания подростков. 17-летний юноша скончался в больнице. Председатель СКР взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Убил ножом в сердце заступившегося за девушек подростка пьяный мужчина в Челябинске
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ

Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске, сообщили в главке Следственного комитета в субботу.

Вечером 22 февраля 2020 года в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась драка, в ходе которой, 27-летний мужчина ударил ножом одного из подростков. 17-летний юноша получил удар в область сердца. Позже он скончался в больнице.

По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но причины и условия ему способствовавшие. Кроме того, глава ведомства поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также содействие в организации похорон.

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От редакции

Надо заступаться?

владимир, 23 февраля 2020 11:27
Раньше так называемые сотрудники правопорядка ездили или патрулировали в ночное время суток город и шмонали народ на носку ножей и других запрещенных предметов.Особенно это касалось Наших братьев в КОВЫЧКАХ которые по утрам садились толпой в такси и на рынок и также назад! А теперь никто не ходит и не патрулирует дворы и они все шляються с хоолдным оружием да и наша шпана местная распустилась! Никто не следит за порядком вот и пошел произвол! Толи еще будет!!!!!

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