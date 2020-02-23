США: Россия распространяет фейки и клевету о коронавирусе как биологическом оружии ЦРУ

Вашингтон считает, что за распространением дезинформации стоит Москва. В Госдепе утверждают, что многочисленные теории заговора были созданы авторами, которые связаны с РФ.

От коронавируса умерли более 2300 человек

Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно вспышки коронавируса, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников. По их словам, фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Соединенные Штаты стоят за созданием вируса. В частности, о том, что вирус является биологическим оружием, разработанным ЦРУ.

Комментируя эти заявления, заместитель государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер высказал мнение, что организаторы подобных кампаний рассчитывают посеять смуту в обществе и подорвать доверие к американским институтам власти.

«Распространяя неправду о коронавирусе, российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью», — заявил Рикер.

Агентство AFP указывает, что в социальных сетях распространялись различные теории заговора. По одной из них коронавирус был создан в США с целью нанести удар по китайской экономике. По другой — к вирусу имеет отношение глава Microsoft Билл Гейтс, который инвестировал миллиарды долларов в программы здравоохранения. По данным AFP, сообщения на английском, немецком, испанском и французском языках абсолютно идентичны.

Вспышка нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, количество летальных исходов достигло 2360 случаев, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76,3 тыс. человек. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 25 странах, включая Россию, передает РБК.