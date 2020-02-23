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Ударили по террористам в Сирии российские бомбардировщики Су-24

10:55 23.02.2020 Фото: Минобороны
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Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Ударили по террористам в Сирии российские бомбардировщики Су 24
Авиация РФ в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», — уточняется в заявлении.

Уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Ранее СМИ сообщили, что Дамаск отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб. По данным журналистов, армии САР удалось частично ликвидировать солдат противника. Кроме того, сирийцы не сдали никакие населенные пункты.

В понедельник президент арабской республики Башар Асад сообщил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Анкары, передает РИА Новости.

Ситуация на северо-западе Сирии
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в России.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра», запрещенных в России, всего около 30 тысяч боевиков.

В прошлом месяце сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным, а Москву — в несоблюдении договоренностей. В России и Сирии не раз отвечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Противостояние продолжается, мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

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От редакции

Когда в Сирии закончится война?

Аноним, 23 февраля 2020 11:22
Если в эти выходные не договорятся, значит будем воевать ещё и с турками

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