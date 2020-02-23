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Рекордно жаркого лета не стоит ждать после аномально теплой зимы

11:05 23.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению климатологов, природа постарается выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Теплая зима может привести к исчезновению комаров и сокращению популяции речной рыбы.

Рекордно жаркого лета не стоит ждать после аномально теплой зимы
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Аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев. По мнению эксперта, температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Киселев. По его словам, эта закономерность подтверждена многолетними данными.

Он также предположил, что бесснежная зима, которая в этом году наблюдается в целом по стране и северо-западному региону, чревата тем, что в почву не поступит достаточное количество влаги, что для сельского хозяйства является существенным фактором. В случае, если температуры резко понизятся, растения могут просто погибнуть, заключил климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что этой зимой на территории России наблюдались температурные отклонения от нормы около 25-28 градусов. По данным экспертов, рекордно теплая зима может привести к исчезновению комаров и сокращению популяции речной рыбы.

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Какая самая комфортная температура зимой?

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