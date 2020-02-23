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23 февраля в Бердске салюта не будет. А в каких городах прогремит салют?

12:00 23.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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72 салютные установки прибудут в воскресенье на 16 огневых позиций в Москве, главной из которых будет точка на Поклонной горе. Кроме того, салюты обещают в городах-героях.

23 февраля в Бердске салюта не будет. А в каких городах прогремит салют?
Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях

Салют в День защитника Отечества будет дан в Москве и ряде других городов тридцатью залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий. Такой приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Приказываю: 23 февраля 2020 года в 21 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», — говорится в приказе министра.

В документе отмечается, что салют будет произведен тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.

В свою очередь в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 72 салютные установки прибудут в воскресенье на 16 огневых позиций в Москве, главной из которых будет точка на Поклонной горе.

«Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным», — сказали в штабе ЗВО.

Там отметили, что салютные установки уже заряжены более чем 10 тысячами фейерверочных изделий 80 видов расцветки и калибров, передает «Интерфакс».

«Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м», — добавили в пресс-службе.

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