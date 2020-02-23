Погода на праздники в Сибири: идет антициклон. И в Бердск тоже

В Новосибирской области 23 и 24 февраля ночью местами уже до -18°, днем -3-8°. Но Бердск простится с февралем и встретит март оттепелью и снегопадами.

Из-за нестабильных погодных условий на дорогах складывается тяжелая обстановка

В праздничные выходные погоду в Сибирском федеральном округе будет определять антициклон, сообщили в Гидрометцентре. На востоке округа, в Красноярском крае, за исключением северных территорий уже 23 и 24 февраля небольшой снег ожидается лишь местами. На Таймыре под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона, центр которого будет располагаться над акваторией Баренцева моря, 23 и 24 февраля будет идти снег, ветер усилится до 15-20 м/с с метелью. На остальной территории Сибири погода будет относительно спокойной и сухой…

23 и 24 февраля влияние антициклона на погоду крайнего юга Сибири усилится. За счет прояснений станет холоднее, однако положительная аномалия температуры сохранится. На севере Сибири температурный фон существенно не изменится.

В Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах Красноярского края в ночные часы -15…-20°, местами до -30°, днем -5…-10°; в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве ночью -10°, местами до -23°, днем -5…0°.

На юге Западной Сибири 23 и 24 февраля ночью местами уже до -18°, днем -3…-8°. Впрочем, в Бердске в воскресенье, будет тепло — до минус 2, пройдет снег. В ночь на понедельник похолодает до -8 градусов. В понедельник, 24 февраля, днем столбик термометра остановится на отметке -4, а ночью упадет до минус 12.

25 и 26 февраля в Бердске сохранятся осадки и температура на уровне 6-7 градусов мороза. А в четверг, 27 февраля — снова будет ноль градусов. Такая погода, согласно прогнозам синоптиков, продержится в Бердске до 4 марта — на уровне 1-3 градусов со знаком «минус».

В Республике Алтай и на юге Алтайского края в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается снег, ветер до 15 м/с, температура ночью -5…-10°, днем -5…0°. В горах лавиноопасно.

На Урале погода в праздничные выходные изменчивая. Если 22 и 23 февраля южная часть округа еще будет находится в области повышенного атмосферного давления, то север уже окажется под влиянием Североатлантического циклона. Сильных снегопадов конечно ждать не стоит, но вот ветер к воскресенью усилится.

В понедельник, 24 февраля, ложбина циклонического вихря, центр которого к тому времени будет кружить над восточной частью Баренцева моря, распространится до Каспия, охватив и Южный Урал. Осадки в виде снега и мокрого снега станут более интенсивными, а порывистый ветер местами будет сопровождаться метелью. Температурный фон ожидается мало изменчивым и выше климатической нормы на 8-12°, на севере Урала отклонение от нормы достигнет 16-20°.

23 февраля на Урале местами небольшой снег, мокрый снег, в воскресенье ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе 23 февраля до -2°; в Ханты-Мансийском автономном округе ночью -11…-16°, 23 февраля при прояснениях до -23°, днем -3…-8°; в Свердловской, Челябинской и Курганской областях в ночные часы -5…-10°, днем тепло, до +2°.