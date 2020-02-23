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Заразились коронавирусом 1788 человек за пределами Китая. Рост за сутки — более 300

14:00 23.02.2020 Фото: Википедии
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Больше всего больных — 769 — выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. Смертельный вирус стремительно распространяется по всему миру.

Заразились коронавирусом 1788 человек за пределами Китая. Рост за сутки более 300
На лайнере Diamond Princess эпидемия коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 1788, увеличившись за сутки на 309 выявленных случаев заболевания, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось с 15 до 20 человек: шесть человек скончались в Иране, четыре — в Южной Корее, три — в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному — во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 769 — выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство Yonhap утром в субботу, в Южной Корее выявлено 123 новых случаев заражения, общее число больных достигло 556 человек.

В Сингапуре насчитывается 89 больных, в Гонконге — 70, в Италии — 51, Таиланде — 35, США — 35, Иране — 28, на Тайване — 26, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Иране — 18, Германии и Вьетнаме — по 16, во Франции — 12, в ОАЭ — 11, Макао — 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

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