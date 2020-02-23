Заразились коронавирусом 1788 человек за пределами Китая. Рост за сутки — более 300

Больше всего больных — 769 — выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. Смертельный вирус стремительно распространяется по всему миру.

На лайнере Diamond Princess эпидемия коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 1788, увеличившись за сутки на 309 выявленных случаев заболевания, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось с 15 до 20 человек: шесть человек скончались в Иране, четыре — в Южной Корее, три — в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному — во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 769 — выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство Yonhap утром в субботу, в Южной Корее выявлено 123 новых случаев заражения, общее число больных достигло 556 человек.

В Сингапуре насчитывается 89 больных, в Гонконге — 70, в Италии — 51, Таиланде — 35, США — 35, Иране — 28, на Тайване — 26, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Иране — 18, Германии и Вьетнаме — по 16, во Франции — 12, в ОАЭ — 11, Макао — 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.