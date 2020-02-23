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Разбилась насмерть на снегоходе главный редактор ИА «Камчатка» Мария Нетребенко

13:45 23.02.2020 Фото: instagram.com/masha_netrebenko
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Трагедия произошла на трассе биатлонного комплекса. Снегоход, которым управляла журналист, врезался в дерево. Сидевшая на пассажирском сидении девушка с тяжелыми травмами попала в больницу.

Разбилась насмерть на снегоходе главный редактор ИА Камчатка Мария Нетребенко
Марии Нетребенко было 29 лет

23 февраля трагически оборвалась жизнь редактора информационного агентства «Камчатка» Марии Нетребенко. Ей было 29 лет .

Трагедия произошла на трассе биатлонного комплекса, пишут местные СМИ. По предварительным данным, Нетребенко не справилась с управлением, и снегоход на большой скорости врезался в дерево. На месте происшествия работают следователи, они выясняют причины аварии.

Мария Нетребенко погибла на месте. Ее коллега, находившаяся на пассажирском сиденье, в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

Как сообщает ИА «Камчатка», Маша приехала на Камчатку всего полгода назад. На полуостров известного в России журналиста привели желание увидеть Камчатку вблизи, жажда впечатлений и любовь к экстриму. Маша объездила полсвета, жила в Юго-Восточной Азии, снимала репортажи, писала статьи. Её опыт, редакторское чутьё, профессионализм помогли вывести телевизионные выпуски новостей ИА «Камчатка» на новый уровень. Жизнерадостный, обаятельный, умный человек, она обладала даром убеждения, чутьём на новости, способностью найти интересное в том, что жителям Камчатки кажется привычным.

-Маша много занималась спортом, вела активный образ жизни. Всего за несколько месяцев Мария Нетребенко смогла завоевать уважение не только своих коллег, но и многих камчатцев. Это тяжёлая утрата для всех нас. Редакция ИА «Камчатка» приносит глубокие соболезнования родным Маши, — пишут коллеги.

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От редакции

Выражаем соболезнования родным и близким

Аноним, 23 февраля 2020 15:05
НВР:
Я с её мамой училась в одном классе,поэтому трагедию восприняла с особой болью. Царствие небесное Машеньке,вечная память и покойное место.А Ларисе сил и терпения,чтобы всё это пережить.

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