Ученые: Коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане еще в ноябре 2019 года

Антисанитария на рынке стала благоприятной средой для распространения вируса между людьми, но он не был источником инфекции. Исследователи выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране. К такому выводу пришли ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении.

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам, передает РИА Новости.

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из них — «старые» распространители эпидемий (например, H1, H3 и H13), две — «новые» (H56 и mv2). К примеру, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку морепродуктов, выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12, а в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, подтвердил теорию, что рынок «Хуанань» не был источником коронавируса. На это указывают следы «старых» гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

При этом, отметили ученые, гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах пациентов в Ухане, вероятно, потому что существующие в базе образцы были преимущественно собраны из определенных больниц города с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020-го. Если же эти два гаплотипа получится обнаружить у пациентов в других больницах Уханя, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов «Хуанань».

Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая 6 января ввел второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, что послужило предупреждением против поездок и массовых мероприятий. По мнению ученых, если бы на это предупреждение обратили больше внимания и общественная реакция была активнее, то уровень распространения заболевания и в Китае, и во всем мире в середине января был бы ниже.

Удалось установить, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения.

По мнению ученых, особого внимания заслуживает гаплотип H56, который стал источником инфекции пациентов в Австралии, США, Франции и на Тайване.

В исследовании отмечено, что в общей базе содержится мало образцов пациентов из других стран (помимо указанных) и большинство из них имеют одинаковый источник заражения, пациенты либо сами заражались в Ухане, либо от людей, которые были в Ухане, либо же были инфицированы в Гуандуне, Сингапуре и других местах.