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Ученые: Коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане еще в ноябре 2019 года

15:15 23.02.2020 Фото: Википедии
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Антисанитария на рынке стала благоприятной средой для распространения вируса между людьми, но он не был источником инфекции. Исследователи выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

Ученые: Коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане еще в ноябре 2019 года
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране. К такому выводу пришли ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении.

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам, передает РИА Новости.

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из них — «старые» распространители эпидемий (например, H1, H3 и H13), две — «новые» (H56 и mv2). К примеру, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку морепродуктов, выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12, а в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, подтвердил теорию, что рынок «Хуанань» не был источником коронавируса. На это указывают следы «старых» гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

При этом, отметили ученые, гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах пациентов в Ухане, вероятно, потому что существующие в базе образцы были преимущественно собраны из определенных больниц города с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020-го. Если же эти два гаплотипа получится обнаружить у пациентов в других больницах Уханя, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов «Хуанань».

Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая 6 января ввел второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, что послужило предупреждением против поездок и массовых мероприятий. По мнению ученых, если бы на это предупреждение обратили больше внимания и общественная реакция была активнее, то уровень распространения заболевания и в Китае, и во всем мире в середине января был бы ниже.

Удалось установить, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения.
По мнению ученых, особого внимания заслуживает гаплотип H56, который стал источником инфекции пациентов в Австралии, США, Франции и на Тайване.

В исследовании отмечено, что в общей базе содержится мало образцов пациентов из других стран (помимо указанных) и большинство из них имеют одинаковый источник заражения, пациенты либо сами заражались в Ухане, либо от людей, которые были в Ухане, либо же были инфицированы в Гуандуне, Сингапуре и других местах.

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