Устроил дебош в поезде и ударил полицейского пьяный житель Новосибирска. Сняли на видео задержание

Неадекватного пассажира сняли с поезда в Белово. За нападение на полицейского дебоширу грозит реальный срок. По пути в отдел полиции периодически падал, так что его пришлось тащить волоком. А он при этом кричал: «Посмотрите, как наша полиция работает!».

Пьяный новосибирец устроил дебош в поезде и напал полицейского

Транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Новосибирска в пассажирском составе, который следовал в Нижневартовск. Молодой человек был очень пьян, нецензурно выражался и мешал другим людям, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

В отношении новосибирца составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Однако он продолжил буянить.

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«Полицейские вынужденно применили к нарушителю общественного порядка физическую силу и специальные средства», — рассказали в ведомстве. В ответ несдержанный мужчина ударил одного из них в голову.По пути в отдел полиции беспокойный гражданин периодически падал, так что его пришлось тащить волоком. При этом дебошир пытался привлечь к себе внимание, крича: «Посмотрите, как наша полиция работает!».Теперь ему грозит наказание по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Видео УТ МВД по СФО