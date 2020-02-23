Устроил дебош в поезде и ударил полицейского пьяный житель Новосибирска. Сняли на видео задержание

Транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Новосибирска в пассажирском составе, который следовал в Нижневартовск. Молодой человек был очень пьян, нецензурно выражался и мешал другим людям, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
В отношении новосибирца составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Однако он продолжил буянить.
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По пути в отдел полиции беспокойный гражданин периодически падал, так что его пришлось тащить волоком. При этом дебошир пытался привлечь к себе внимание, крича: «Посмотрите, как наша полиция работает!».
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Теперь ему грозит наказание по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Видео УТ МВД по СФО