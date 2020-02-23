23 февраля отметили возложением цветов и минутой молчания в Бердске

Память земляков, погибших в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и Чечне, всех бердчан, не вернувшихся с локальных войн, почтили в День защитники Отечества на мемориале Воинскому братству.

В Бердске прошла церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества

В Бердске 23 февраля в полдень на мемориале Воинскому братству у ДК «Родина» прошла церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сколько было войн не счесть. Одна из самых страшных и кровопролитных — Великая Отечественная, унесшая 27 миллионов советских людей.

— В Афганистане Россия потерла около 13 тысяч человек. Через Чечню прошло более 1 млн молодых парней. Многим из них было чуть более 19 лет. Как это много в измерении исторических перемен, как ничтожно мало, если столько отведено тебе судьбой, — заметил ведущий мероприятия.

В дань уважения подвигу наших земляков, погибших в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и Чечне и всех бердчан, не вернувшихся с локальных войн, горожане почтили минутой молчания. Десятки алых гвоздик возложили к памятнику первые лица Бердска, отец Владимир, горожане.

— Дорогие бердчане, ветераны, поздравляю вас с великолепным праздником — 23 февраля. Здоровья вам, хорошего настроения и успехов в воспитании молодежи, — пожелал капитан пограничных войск Андрей Викторович.

Присоединился к поздравлению ветеран-пограничник Сергей Першин.

— Мы, пограничники, — защитники Отечества. Для нас праздник 23 февраля, как и все праздники, связанные с защитой Отечества, — святы. В этих традициях мы стараемся воспитывать нашу молодежь. Прививать любовь к Родине, к нашему, ко всему родному, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» ветеран.

Автор видео Елена Белоусова