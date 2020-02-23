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Назначен новым директором «ВНИИ Экология» бывший вице-мэр Новосибирска Иван Стариков

16:00 23.02.2020 Фото: ТАСС
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Новый руководитель Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды уже представлен коллективу. Стариков был и депутатом Госдумы, и сенатором, и даже занимал должность замминистра экономики РФ.

Назначен новым директором ВНИИ Экология бывший вице мэр Новосибирска Иван Стариков
Иван Стариков баллотировался в губернаторы в 1995 году

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назначил Ивана Старикова директором Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сегодня, 21 февраля, приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на должность директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды назначен Иван Стариков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый руководитель уже представлен коллективу.

Стариков родился в 1960 году в Новосибирской области. Имеет высшее образование, кандидат экономических наук. Профессиональный путь начинал в лаборатории генетики Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и озеленения в Новосибирске.

С 1993 по 1995 год был депутатом Госдумы, с 1995 по 2000 — заместитель министра экономики РФ, с 2000 по 2019 год занимал ведущие должности в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Институте экономики РАН, ФГБУ науки Института социально-политических исследований РАН. С 2001 по 2004 год — член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. В 2014 году был заместителем мэра Новосибирска, председателем комитета постоянного представительства мэрии Новосибирска в Москве, передает ТАСС.

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