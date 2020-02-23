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Иммунотерапия — самый действенный современный метод борьбы с раком

16:15 23.02.2020 Фото: Википедии
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Немецкий онколог пояснил, что эффективность этого метода «связана не столько с процентом выздоровления, сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы».

Иммунотерапия самый действенный современный метод борьбы с раком
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Сюжет: Онкология
Иммунотерапия самый действенный современный метод борьбы с раком

Иммунотерапия — самый действенный современный метод борьбы с ракомГеи и бисексуалы чаше болеют раком кожиЕщё 224 новостей

Самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день — это иммунотерапия, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Брунс принял участие в подписании в четверг трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха — Мечникова на полях Немецкого онкологического конгресса (Deutscher Krebskongress 2020).

«Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, которая реализуется <…> при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», — заявил Брунс.

Он пояснил, что эффективность этого метода «связана не столько с процентом (выздоровления. — Прим. ред.), сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы». Речь идет «не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии», уточнил Брунс.

«Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», — сказал генсек организации, добавив, что «многое еще нужно сделать».

Немецкий онкологический конгресс — масштабный форум, который ежегодно собирает более десяти тысяч ученых, врачей, политиков и представителей министерств и ведомств. В рамках конгресса, который продлится до 22 февраля, пройдут более 300 мероприятий, посвященных новейшим достижениям в диагностике, лечении и профилактике онкозаболеваний.

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