23.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Прыгнула в ледяную воду ради спасения тонущей собаки мать троих детей в Подмосковье. Момент спасения сняли на видео

16:30 23.02.2020 Фото: Стоп-кадр видео
0

Пес вырвался и побежал по льду пруда за уткой. Выбраться на лед обратно собака не смогла. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.

Прыгнула в ледяную воду ради спасения тонущей собаки мать троих детей в Подмосковье. Момент спасения сняли на видео
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает «Москва 24». Кадры спасения животного опубликовал аккаунт «Мытищи-Live» в Instagram.

Женщина по имени Алина рассказала, что собака вырвалась и побежала по льду за уткой. Затем лед кончился и пес начал плыть за птицей, однако не смог догнать утку. Выбраться на лед обратно собака также не смогла.

«Я какое-то время ждала-надеялась, что он выберется самостоятельно», — пояснила Алина.

Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, что собака тонет. Тогда она попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и полезла в воду. Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила животное из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.
По информации портала, Алина работает педиатром.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы смогли бы так?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи
17:00 23-02-2020
Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи
Таинственно исчезла 15-летняя россиянка в Мексике. Прокуратура страны подозревает преступление
16:45 23-02-2020
Таинственно исчезла 15-летняя россиянка в Мексике. Прокуратура страны подозревает преступление
Прыгнула в ледяную воду ради спасения тонущей собаки мать троих детей в Подмосковье. Момент спасения сняли на видео
16:30 23-02-2020
Прыгнула в ледяную воду ради спасения тонущей собаки мать троих детей в Подмосковье. Момент спасения сняли на видео
Иммунотерапия - самый действенный современный метод борьбы с раком
16:15 23-02-2020
Иммунотерапия - самый действенный современный метод борьбы с раком
Назначен новым директором "ВНИИ Экология" бывший вице-мэр Новосибирска Иван Стариков
16:00 23-02-2020
Назначен новым директором
Бердск23 февраля отметили возложением цветов и минутой молчания в Бердске
15:52 23-02-2020
23 февраля отметили возложением цветов и минутой молчания в Бердске
Восстановили танк Т-34 до оригинального образца военные в Новосибирске
15:45 23-02-2020
Восстановили танк Т-34 до оригинального образца военные в Новосибирске
Устроил дебош в поезде и ударил полицейского пьяный житель Новосибирска. Сняли на видео задержание
15:30 23-02-2020
Устроил дебош в поезде и ударил полицейского пьяный житель Новосибирска. Сняли на видео задержание
БердскЗа и против поправок в Конституцию агитируют на пикетах в Новосибирске
15:25 23-02-2020
За и против поправок в Конституцию агитируют на пикетах в Новосибирске
Ученые: Коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане еще в ноябре 2019 года
15:15 23-02-2020
Ученые: Коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане еще в ноябре 2019 года