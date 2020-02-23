Прыгнула в ледяную воду ради спасения тонущей собаки мать троих детей в Подмосковье. Момент спасения сняли на видео

Пес вырвался и побежал по льду пруда за уткой. Выбраться на лед обратно собака не смогла. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает «Москва 24». Кадры спасения животного опубликовал аккаунт «Мытищи-Live» в Instagram.

Женщина по имени Алина рассказала, что собака вырвалась и побежала по льду за уткой. Затем лед кончился и пес начал плыть за птицей, однако не смог догнать утку. Выбраться на лед обратно собака также не смогла.

«Я какое-то время ждала-надеялась, что он выберется самостоятельно», — пояснила Алина.

Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, что собака тонет. Тогда она попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и полезла в воду. Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила животное из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.

По информации портала, Алина работает педиатром.