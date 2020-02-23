23.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи

17:00 23.02.2020 Фото: Википедии
1 0

Исследователи выяснили, что страдающим мужским бесплодием полезно есть здоровую пищу, а также вегетарианскую и датскую диеты.

Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи
Правильный рацион питания борется с мужским беслодием
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи

Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи5 советов для удачного замужества: как выбрать достойного мужчинуЕщё 52 новостей

Здоровое питание полезно для мозга и сердца, а также для качества спермы, согласно новым исследованиям, передает Медикфорум.

В исследовании приняло участие 2900 датских мужчин, средний возраст 19 лет, чья диета была богата рыбой, курицей, овощами, фруктами. У них было больше сперматозоидов, чем у тех, кто ел классическую «западную» диету, богатую картофелем фри, обработанным красным мясом, закусками, рафинированным зерном, сладкими напитками и сладостями.
«Следование здоровому питанию — это изменяемое поведение, результаты предполагают возможность использования диетического вмешательства в качестве возможного подхода для улучшения качества спермы у мужчин в репродуктивном возрасте», — сказал ведущий автор Фейби Нассан, научный сотрудник в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Чана (Бостоне).

Количество сперматозоидов может повлиять на фертильность — чем ниже количество, тем ниже вероятность партнера забеременеть.

«Для страдающих мужским бесплодием полезно следовать здоровому рациону», — говорит Нассан.

Ее команда сравнила количество сперматозоидов среди мужчин, которые придерживались здоровому питанию, датской диете (богатая мясным ассорти, цельнозерновым хлебом, майонезом, холодной рыбой, приправами и молочными продуктами), вегетарианской диете (богатой овощами, соевым молоком, яйцами, но без красного мяса или курицы).

Среднее число сперматозоидов было самым высоким среди мужчин, которые следовали здоровому рациону (167 миллионов), на втором месте вегетарианская диета (151) и датская диета (146). Мужчины, соблюдающие западную систему питания, имели наименьшее среднее количество сперматозоидов (122).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 23 февраля 2020 18:39
Как раз ем холодную (остывшую!) рыбу под майонезом. Чё, думаете, генерирую... эт.самое??!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной
19:58 23-02-2020
Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной
Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк 1
19:49 23-02-2020
Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк
Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска
19:40 23-02-2020
Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска
Бессонница: какие продукты мешают уснуть
19:29 23-02-2020
Бессонница: какие продукты мешают уснуть
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке 19
19:00 23-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Раздавил такси рухнувший мусорный контейнер с платформы на дороге в центре Москвы
17:45 23-02-2020
Раздавил такси рухнувший мусорный контейнер с платформы на дороге в центре Москвы
Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке 1
17:30 23-02-2020
Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке
Самбуская хочет уехать из России. Почему?
17:15 23-02-2020
Самбуская хочет уехать из России. Почему?
Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи 1
17:00 23-02-2020
Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи
БердскЗадолжали банкам более 2 млрд рублей жители Бердска
16:50 23-02-2020
Задолжали банкам более 2 млрд рублей жители Бердска