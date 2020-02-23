Влияют на количество сперматозоидов у мужчин рыба и овощи

Исследователи выяснили, что страдающим мужским бесплодием полезно есть здоровую пищу, а также вегетарианскую и датскую диеты.

Правильный рацион питания борется с мужским беслодием

Здоровое питание полезно для мозга и сердца, а также для качества спермы, согласно новым исследованиям, передает Медикфорум.

В исследовании приняло участие 2900 датских мужчин, средний возраст 19 лет, чья диета была богата рыбой, курицей, овощами, фруктами. У них было больше сперматозоидов, чем у тех, кто ел классическую «западную» диету, богатую картофелем фри, обработанным красным мясом, закусками, рафинированным зерном, сладкими напитками и сладостями.

«Следование здоровому питанию — это изменяемое поведение, результаты предполагают возможность использования диетического вмешательства в качестве возможного подхода для улучшения качества спермы у мужчин в репродуктивном возрасте», — сказал ведущий автор Фейби Нассан, научный сотрудник в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Чана (Бостоне).

Количество сперматозоидов может повлиять на фертильность — чем ниже количество, тем ниже вероятность партнера забеременеть.

«Для страдающих мужским бесплодием полезно следовать здоровому рациону», — говорит Нассан.

Ее команда сравнила количество сперматозоидов среди мужчин, которые придерживались здоровому питанию, датской диете (богатая мясным ассорти, цельнозерновым хлебом, майонезом, холодной рыбой, приправами и молочными продуктами), вегетарианской диете (богатой овощами, соевым молоком, яйцами, но без красного мяса или курицы).

Среднее число сперматозоидов было самым высоким среди мужчин, которые следовали здоровому рациону (167 миллионов), на втором месте вегетарианская диета (151) и датская диета (146). Мужчины, соблюдающие западную систему питания, имели наименьшее среднее количество сперматозоидов (122).