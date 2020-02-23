Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке

Уроженка Южной Африки Шаненли Виссер лишилась конечностей, губ и носа после того, как ее укусил мангуст. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Как рассказала 36-летняя женщина, на встрече со своим бывшим начальником животное укусило ее между большим и указательным пальцами. Первое время она не придала этому инциденту значения, но спустя несколько дней ее состояние ухудшилось. Медики обнаружили у женщины сепсис.
В попытках спасти Виссер медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому на 11 дней. В результате прогрессирующая болезнь поразила печень, почки и другие органы. Все конечности, нос и губы пострадавшей почернели, их впоследствии пришлось ампутировать.
После этого Виссер прошла курс восстановительных операций, хирургам удалось восстановить ей лицевую ткань.