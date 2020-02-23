Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке

Медики обнаружили у 36-летней женщины сепсис. Руки, ноги, нос и губы пострадавшей почернели, их впоследствии пришлось отсечь. Виссер прошла курс восстановительных операций, хирургам удалось восстановить ей лицевую ткань.

Укус мангуста оказался страшнее змеиного

Уроженка Южной Африки Шаненли Виссер лишилась конечностей, губ и носа после того, как ее укусил мангуст. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Как рассказала 36-летняя женщина, на встрече со своим бывшим начальником животное укусило ее между большим и указательным пальцами. Первое время она не придала этому инциденту значения, но спустя несколько дней ее состояние ухудшилось. Медики обнаружили у женщины сепсис.

В попытках спасти Виссер медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому на 11 дней. В результате прогрессирующая болезнь поразила печень, почки и другие органы. Все конечности, нос и губы пострадавшей почернели, их впоследствии пришлось ампутировать.

После этого Виссер прошла курс восстановительных операций, хирургам удалось восстановить ей лицевую ткань.