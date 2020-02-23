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Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке

17:30 23.02.2020 Фото: pixnio.com
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Медики обнаружили у 36-летней женщины сепсис. Руки, ноги, нос и губы пострадавшей почернели, их впоследствии пришлось отсечь. Виссер прошла курс восстановительных операций, хирургам удалось восстановить ей лицевую ткань.

Ампутировали лицо и все конечности после укуса мангуста женщине в Южной Африке
Укус мангуста оказался страшнее змеиного

Уроженка Южной Африки Шаненли Виссер лишилась конечностей, губ и носа после того, как ее укусил мангуст. Об этом сообщает  радио Sputnik со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Как рассказала 36-летняя женщина, на встрече со своим бывшим начальником животное укусило ее между большим и указательным пальцами. Первое время она не придала этому инциденту значения, но спустя несколько дней ее состояние ухудшилось. Медики обнаружили у женщины сепсис.

В попытках спасти Виссер медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому на 11 дней. В результате прогрессирующая болезнь поразила печень, почки и другие органы. Все конечности, нос и губы пострадавшей почернели, их впоследствии пришлось ампутировать.

После этого Виссер прошла курс восстановительных операций, хирургам удалось восстановить ей лицевую ткань.

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От редакции

Боитесь укусов животных?

Аноним, 23 февраля 2020 18:03
Ну что за поиск сенсаций?Всё "притянуто за уши"...

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