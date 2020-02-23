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Общество / Стиль жизни

Бессонница: какие продукты мешают уснуть

19:29 23.02.2020 Фото: pixabay
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Бессонница: какие продукты мешают уснуть
Как и кофе, черный чай содержит кофеин, который не дает нам уснуть. Но другие виды чая также могут не дать нам уснуть: особенно в первом сборе зеленого чая содержится много кофеина

Советы диетолога
Для хорошего ночного сна избегайте пяти блюд вечером
Кофе

Вы не должны пить кофе перед сном, потому что содержащийся в нем кофеин не дает нам спать. Такие стимулирующие вещества содержатся не только в коле и энергетических напитках: натуральные и полезные продукты также могут заставить нас спать.

Кофеин стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление и обмен веществ. Поэтому перед сном вам следует избегать кофеинсодержащих стимуляторов, таких как кофе и кола.

Но есть и другие продукты, которые содержат аналогично стимулирующие вещества. Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра объясняет: «Проблемы с засыпанием индивидуальны и часто связаны с определенными продуктами питания. Поэтому каждый должен сам попробовать, может ли отказ помочь им заснуть «.

Поэтому она рекомендует избегать следующих продуктов в поздний час:
1. Солодка
Солодка содержит глицирризин, лекарственно эффективное растительное вещество. Это влияет на водно-солевой баланс и, следовательно, может повысить кровяное давление. Это вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.

2. Сырые овощи и салат
Овощи также могут помешать нам заснуть. Пищеварительный тракт должен переварить сырую пищу, салат и кислую заправку особенно сложным образом. Он работает на полной скорости во время фазы обработки и не может остановиться в реальной фазе глубокого сна.

3. Шоколад
Шоколад содержит фитохимический теобромин. Это оказывает стимулирующее действие на организм, как кофеин. Хайдрун Шуберт говорит: «Даже если в нем больше положительных ингредиентов, чем в цельномолочном варианте, вечером следует избегать темного шоколада. Потому что чем выше содержание какао, тем выше доля теобромина ».

4. Чили и имбирь
Острые блюда часто приправляются чили. Стручок содержит вещество капсаицин, вызывающее сильную жару. Эксперт объясняет: «Резкость ускоряет обмен веществ. Это вызывает повышение температуры тела и держит тело бодрствующим. Это также относится к клубнику имбиря «.

5. Чай
Как и кофе, черный чай содержит кофеин, который не дает нам уснуть. Но другие виды чая также могут не дать нам уснуть: особенно в первом сборе зеленого чая содержится много кофеина. Даже если это часто считается лучшим с точки зрения вкуса, вы должны избегать его вечером.

Для тех, кто часто борется с проблемами засыпания, у эксперта есть еще один совет: «Попробуйте« Отмена обеда ». Например, перестаньте есть  позднее 6 или 8 часов вечера.

Таким образом, тело может начать метаболизироваться вовремя. Когда он спит, он приходит отдыхать, и ему больше не нужно выполнять какую-либо дополнительную работу ». Многие люди должны иметь возможность спать намного лучше с этим методом.

Источник: https://www.focus.de

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