Бессонница: какие продукты мешают уснуть

Советы диетолога
Для хорошего ночного сна избегайте пяти блюд вечером
Кофе
Кофеин стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление и обмен веществ. Поэтому перед сном вам следует избегать кофеинсодержащих стимуляторов, таких как кофе и кола.
Но есть и другие продукты, которые содержат аналогично стимулирующие вещества. Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра объясняет: «Проблемы с засыпанием индивидуальны и часто связаны с определенными продуктами питания. Поэтому каждый должен сам попробовать, может ли отказ помочь им заснуть «.
Поэтому она рекомендует избегать следующих продуктов в поздний час:
1. Солодка
Солодка содержит глицирризин, лекарственно эффективное растительное вещество. Это влияет на водно-солевой баланс и, следовательно, может повысить кровяное давление. Это вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.
2. Сырые овощи и салат
Овощи также могут помешать нам заснуть. Пищеварительный тракт должен переварить сырую пищу, салат и кислую заправку особенно сложным образом. Он работает на полной скорости во время фазы обработки и не может остановиться в реальной фазе глубокого сна.
3. Шоколад
Шоколад содержит фитохимический теобромин. Это оказывает стимулирующее действие на организм, как кофеин. Хайдрун Шуберт говорит: «Даже если в нем больше положительных ингредиентов, чем в цельномолочном варианте, вечером следует избегать темного шоколада. Потому что чем выше содержание какао, тем выше доля теобромина ».
4. Чили и имбирь
Острые блюда часто приправляются чили. Стручок содержит вещество капсаицин, вызывающее сильную жару. Эксперт объясняет: «Резкость ускоряет обмен веществ. Это вызывает повышение температуры тела и держит тело бодрствующим. Это также относится к клубнику имбиря «.
5. Чай
Как и кофе, черный чай содержит кофеин, который не дает нам уснуть. Но другие виды чая также могут не дать нам уснуть: особенно в первом сборе зеленого чая содержится много кофеина. Даже если это часто считается лучшим с точки зрения вкуса, вы должны избегать его вечером.
Для тех, кто часто борется с проблемами засыпания, у эксперта есть еще один совет: «Попробуйте« Отмена обеда ». Например, перестаньте есть позднее 6 или 8 часов вечера.
Таким образом, тело может начать метаболизироваться вовремя. Когда он спит, он приходит отдыхать, и ему больше не нужно выполнять какую-либо дополнительную работу ». Многие люди должны иметь возможность спать намного лучше с этим методом.
Источник: https://www.focus.de