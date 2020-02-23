21 февраля тело 6-классника обнаружили в квартире района МЖК Новосибирска. Ребенок — ученик школы №195. По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели. Одноклассники ребенка пребывают в глубоком стрессе.
Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска
19:40 23.02.2020
Ребенок — ученик школы №195. По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью.
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От редакции
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