Тело 6-классника обнаружили дома в районе МЖК Новосибирска

Ребенок — ученик школы №195. По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью.

Тело мальчика нашли дома 21 февраля тело 6-классника обнаружили в квартире района МЖК Новосибирска. Ребенок — ученик школы №195. По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели. Одноклассники ребенка пребывают в глубоком стрессе.

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