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Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк

19:49 23.02.2020 Фото: madmikehughes / Facebook)
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Американец Майкл Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км). Запуск снимал Science Channel.

Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк
Майк Хьюз по прозвищу Безумный Майк разбился при попытке совершить полет на самодельной паровой ракете
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный Майк

Разбился летящий на самодельной паровой ракете сторонник плоской земли Безумный МайкУзнавать данные о смерти клиентов захотели российские банки через ЗАГСыЕщё 166 новостей

Американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале, отмечает Space.com. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — говорится в сообщении телеканала.

Летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Сан-Бернардино, власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.


По данным AP, Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 м. В 2016 году он объявил сбор средств на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только $310. После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7,8 тыс. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.

В марте 2018 года он запустил ракету со стартовой площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Аппарат поднялся на высоту около 570 м, полет закончился жесткой посадкой. Сам Хьюз не пострадал. Новый запуск был запланирован на август 2019 года, однако несколько раз откладывался.

Источник: РБК

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От редакции

Очень жаль.

Аноним, 23 февраля 2020 20:32
НВР:
А что он хотел - врезался в небесную твердь и погиб.
Что ещё раз подтвердило правоту плоскозёмых.

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