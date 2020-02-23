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Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной

19:58 23.02.2020
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Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер: 

На остановке около пожарной части в Микрорайоне найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной. Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.

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