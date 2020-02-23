Найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной

Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер: На остановке около пожарной части в Микрорайоне найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной. Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Сообщите Ксении о находке. Ответить