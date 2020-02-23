В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:
На остановке около пожарной части в Микрорайоне найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной. Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.
Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:
На остановке около пожарной части в Микрорайоне найдена транспортная карта на имя студентки Ксении Князькиной. Карту можно забрать во вторник в редакции КСБ — К.Маркса, 24, офис 2.
От редакции
Сообщите Ксении о находке.