Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска

Малоимущим семьям не нужно будет собирать кучу бумажек благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Дотаточно подать заявление на Госуслугах, а ведомства выяснят — какой официальный доход у семьи.

На путинские пособия могут претендовать семьи с детьми от 3 до 8 лет

Оформление пособия на детей от трёх до семи лет будет осуществляться в заявительном порядке, причём заявление можно будет подать не выходя из дома — через сайт госуслуг. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее о таком поярдке назначения пособия говорил глава Минтруда Антон Котяков.

Ярослав Нилов отметил, что это «абсолютно правильный подход», и считает, что «снижение ненужной бюрократической нагрузки» должно распространиться и на остальные соцвыплаты. По его словам, не надо заставлять людей брать кучу справок, тратить на них деньги. Это неудобно, потому что на это уходит много времени, потом пока одна справка на руки попадёт, у другой уже истечёт срок давности:

— Это ещё Дмитрий Медведев говорил на одном из совещаний: не надо делать из людей курьеров, всю информацию можно на чиновничьем уровне получать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу. Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Но как тогда получить выплату на детей до 7 лет, недоумевают жители Бердска. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на сайте портала Госуслуг пока еще нет новой функции — направить заявление на назначение пособия с 3 до 7 лет ребенка.

Но, теоретически, такая простая схема назначения пособия возможна благодаря созданной в 2010 году системе межведомственного электронного взаимодействия. Система позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Вполне возможно, что малоимущим семьям будет достаточно предоставить лишь заявление на пособие, а налоговая служба, по соглашению с ответственным за путинские пособия органом, предоставит данные о налогах отчисляемых с заработной платы заявителя.

Благодаря работе этой системы, россияне избавлены от необходимости собирать документы в различных государственных органах. Теперь, обращающийся за государственной услугой, должен предоставить только документы личного хранения, например, паспорт, свидетельство о рождении. Все остальные справки собирает само ведомство. При этом государственный орган не вправе требовать от граждан или организаций, обратившихся за госуслугой, сведения, которые уже имеются в распоряжении другого государственного органа.

Однако руководитель межрайонной ИФНС России № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина пока не готова прокомментировать, как в данном случае будет происходить взаимодействие между ведомствами:

— Поскольку в настоящий момент законодательства по поводу выплат не принято, то и подзаконных актов, регламентирующих подачу заявления, их подтверждение, взаимодействие с государственными органами — нет. На мой взгляд, обсуждать, как могло бы быть — рано. Даже федеральный закон на сегодняшний день не принят, — резюмировала Елена Перемитина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент России заявлял: чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход. Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан — без очередей и преград.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.

Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.