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В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты

14:00 24.02.2020 Фото: pixabay.com
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«Мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают».

В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты
Россияне рефинансируют ипотеку по ставке 8,7 процента

Правительство и Банк России к середине марта должны предложить новые сценарии снижения выплат по ипотеке. Среди них должны быть меры и по созданию условий для рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов, говорится в списке поручений премьер-министра Михаила Мишустина.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что все законодательные условия для успешного рефинансирования созданы. «Но мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают», — отмечала глава ЦБ. При этом она посетовала, что не все заемщики знают о возможности рефинансирования ипотеки в другом банке. «Здесь нужно дополнительное информирование. И еще раз мы хотим посмотреть, есть ли какие-то ограничения в законодательстве или в регулировании, которые сделают для людей это простым», — рассказывала Набиуллина.
Рефинансирование ипотеки — это выдача нового жилищного кредита, поэтому требования к клиенту те же, что и при выдаче первичного кредита. Наиболее распространенная причина отказа — плохая кредитная история заемщика, говорит замруководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин. Среди других причин — невысокий доход, предоставление недостоверных данных или возраст.

Кроме того, могут не рефинансироваться ранее уже реструктурированные кредиты, валютная ипотека или ипотека с погашенным материнским капиталом.
Эльвира Набиуллина, Глава Банка России:

«Мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке — им отказывают»

Источник: РГ

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От редакции

У вас есть ипотека?

Аноним, 23 февраля 2020 18:44
НВР:
Да, с материнским капиталом, и понижения процентов очень хочется!!! Но без рефинансирования!!!
Аноним, 23 февраля 2020 19:18
НВР:
Да
Светлана, 23 февраля 2020 20:57
Сбербанк дал ответ что такую услугу не оказывают
Сергей, 24 февраля 2020 00:33
И это верно. В банках сидят безграмотные сотрудники и все делают, что бы отказать в рефинансировании да еще и кучу страховок навязываю , хотя тот же банк уже выдает на много ниже % но свои кредиты они не хотят рефинансировать а ЦБ все пофиг....
Светлана, 24 февраля 2020 00:50
Пфффф..почему у людей плохая кредитная история то??? Да потому , что под кабальные проценты залезли в ипотеку или взяли потребительский кредит! Другого выхода не былр. Они хотят как- то облегчить, исправить ситуацию и подают документы на РЕФИНАНСИРОВАНИЕ , но тут облом: плохая кредитная история..Что скажете?
Аноним, 24 февраля 2020 01:32
НВР:
Дп
Аноним, 24 февраля 2020 11:44
Недавно расквитались с этим ярмом. Семь лет свободных денег не было совсем: всё уходило на досрочку.

Про снижение выплат сначала было даже обидно. Что как всегда пашешь до упора ты, а ситуация улучшается у кого-то другого. А потом стало ясно, что это просто очередное пустое обещание в преддверии важного для кого-то там голосования. Всё равно обманут. Скорее всего ничего не снизят. А если проценты снизят, то на что-то другое накинут вдвойне. Вот увидите.
Аноним, 24 февраля 2020 12:15
Вас туда кто-то силой загнал? Тогда жили бы со старшим поколением в двушке и наслаждались "свободными средствами". Или-другой вариант- снимали бы жильё за сопоставимые деньги. Объясните, что всё-таки было бы реальным "ярмом" и берспективняком?
Аноним, 24 февраля 2020 13:38
Ну если под "силой" иметь в виду силу государства - то да, силой. Ипотека под 12% была очень плохим вариантом (если учесть ипотечную ставку от 2-4% везде, кроме стран третьего мира), но остальные варианты были ещё хуже.

Одно время можно было взять кредит под нормальные проценты за рубежом, но это было очень рискованно. И те кто рискнул - до сих пор расплачиваются. Потому что устроить беспричинную девальвацию рубля вдвое за месяц (тем самым нанеся удар, по тем, кто завязался со стабильными валютами, не выехав физически из этого ГУЛАГа) - такое можно вполне можно было предугадать.

В целом это примерно если вас ставят перед выбором "кошелёк или жизнь". Вы выбираете отдать кошелёк, а потом вам начинают говорить что "ну ты же сам отдал"...
Аноним, 24 февраля 2020 11:46
НВР:
Есть

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