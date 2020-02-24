75 дней до Победы: в Бердске зимовать не оставайся

«Курьер. Среда .Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем запускает проект 75 дней до Победы. С 24 февраля, каждый день на сайте будет выходить писмо бердского фронтовика.
Публикуемые письма —материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.
Экспозиция «Листая книгу памяти» на протяжении последних 17 лет является основным музейным ресурсом, рассказывающим об военном периоде жизни города. По экспозиции проходят многочисленные экскурсии. Сотни горожан приходят на экскурсии, приток бердчан особенно наблюдается в феврале и мае. На экспозиции выросло не одно поколение горожан. Школьники, которых учителя приводили на эту экспозицию в первые годы ее работы, выросли, стали родителями и теперь на экскурсию листать книгу памяти приходят дети.
За 20 лет обновился и расширился фонд экспонатов. За эти годы фонды музея накопили огромную базу данных о бердчанах в годы войны, но получить эту информацию сложно.
— В марте 2020 года в экспозиции будет установлен большой 1,5-метровый интерактивный стол с мультимедийным контентом, наполненным информацией, фотографиями, документами, позволяющими посетителю самому, без экскурсовода, увидеть, прочитать, изучить подлинные исторические материалы и узнать о Бердске в годы войны,-
рассказала заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.
1 июля 1941г.
Добрый день дорогая жена Дуся с приветом к вам ваш муж Терпосенко Павел Трофимович кланяюсь деткам Ниночке, Шурику.
Сообщаю вам, что я жив и здоров.
Передай Дуся привет Савелию Прокопьевичу, Мамаше. Прошу тебя Дуся если меня к осени не будет то копайте у тестя яму под картошку и ее всю перевезите к нему и сама переедешь к нему на зиму. В Бердске зимовать не оставайся. Еще сообщаю я тебе, что я нахожусь в Белоруссии недалеко от города Полоцка. Адреса пока у нас нет, пишу без адреса. Если не будет долго у нас адреса то буду писать тебе письма без адреса. Еще сообщаю тебе Дуся, что мы с Грабовецким растерялись не знаю где он и живили нет. Передай привет его Нюре. Пока писать нечего.
Целую тебя дорогая жена Дуся несколько раз. Прошу тебя дорогая жена Дуся не обижай детишек Шурика и Ниночку дорогую.
Пока.До свиданья. Остаюсь жив здоров того и вам желаю.
Ваш муж Павел Трофимович Терпасенко.