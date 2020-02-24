75 дней до Победы: в Бердске зимовать не оставайся

Письмо Павла Терпасенко

«Курьер. Среда .Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем запускает проект 75 дней до Победы. С 24 февраля, каждый день на сайте будет выходить писмо бердского фронтовика.

Публикуемые письма —материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

Экспозиция «Листая книгу памяти» на протяжении последних 17 лет является основным музейным ресурсом, рассказывающим об военном периоде жизни города. По экспозиции проходят многочисленные экскурсии. Сотни горожан приходят на экскурсии, приток бердчан особенно наблюдается в феврале и мае. На экспозиции выросло не одно поколение горожан. Школьники, которых учителя приводили на эту экспозицию в первые годы ее работы, выросли, стали родителями и теперь на экскурсию листать книгу памяти приходят дети.

За 20 лет обновился и расширился фонд экспонатов. За эти годы фонды музея накопили огромную базу данных о бердчанах в годы войны, но получить эту информацию сложно.

— В марте 2020 года в экспозиции будет установлен большой 1,5-метровый интерактивный стол с мультимедийным контентом, наполненным информацией, фотографиями, документами, позволяющими посетителю самому, без экскурсовода, увидеть, прочитать, изучить подлинные исторические материалы и узнать о Бердске в годы войны,-

рассказала заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.