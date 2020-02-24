Повесила на кладбище тело убитой любовницы брата и пошла под суд жительница Забайкалья

В Забайкальском крае суд отправил в колонию 27-летнюю жительницу поселка Чернышевск за убийство любовницы умершего брата, сообщило агентство «Регион Онлайн» со ссылкой на пресс-службу районного суда Забайкальского края.
По данным следствия, обвиняемая не смогла простить девушке тот факт, что та не пришла на похороны ее брата, с которым жила.
Отмечается, что злоумышленница хитростью выманила девушку на кладбище, где жестоко избила, задушила, а затем повесила ее на оградке могилы. По информации издания, обвиняемая нанесла жертве как минимум 23 удара.
Источник: РИА Новости