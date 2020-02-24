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Повесила на кладбище тело убитой любовницы брата и пошла под суд жительница Забайкалья

12:00 24.02.2020 Фото: pixabay
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Обвиняемая не смогла простить девушке тот факт, что та не пришла на похороны ее брата, с которым жила.

Повесила на кладбище тело убитой любовницы брата и пошла под суд жительница Забайкалья
Девушку приговорили к 13 годам

В Забайкальском крае суд отправил в колонию 27-летнюю жительницу поселка Чернышевск за убийство любовницы умершего брата, сообщило агентство «Регион Онлайн» со ссылкой на пресс-службу районного суда Забайкальского края.
По данным следствия, обвиняемая не смогла простить девушке тот факт, что та не пришла на похороны ее брата, с которым жила.
Отмечается, что злоумышленница хитростью выманила девушку на кладбище, где жестоко избила, задушила, а затем повесила ее на оградке могилы. По информации издания, обвиняемая нанесла жертве как минимум 23 удара.

В суде она признала вину, но отказалась давать показания. Суд приговорил женщину к 13 годам колонии общего режима.

Источник: РИА Новости

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