Повесила на кладбище тело убитой любовницы брата и пошла под суд жительница Забайкалья

Обвиняемая не смогла простить девушке тот факт, что та не пришла на похороны ее брата, с которым жила.

Девушку приговорили к 13 годам

В Забайкальском крае суд отправил в колонию 27-летнюю жительницу поселка Чернышевск за убийство любовницы умершего брата, сообщило агентство «Регион Онлайн» со ссылкой на пресс-службу районного суда Забайкальского края.

По данным следствия, обвиняемая не смогла простить девушке тот факт, что та не пришла на похороны ее брата, с которым жила.

Отмечается, что злоумышленница хитростью выманила девушку на кладбище, где жестоко избила, задушила, а затем повесила ее на оградке могилы. По информации издания, обвиняемая нанесла жертве как минимум 23 удара.



В суде она признала вину, но отказалась давать показания. Суд приговорил женщину к 13 годам колонии общего режима.

Источник: РИА Новости