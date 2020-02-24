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Хоккеист Илья Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Александру Овечкину

12:15 24.02.2020 Фото: AP Photo/Nick Wass
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В результате обмена между «Монреалем» и «Вашингтоном» российский форвард Илья Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ в одном клубе с Александром Овечкиным.

Хоккеист Илья Ковальчук перешел в Вашингтон к Александру Овечкину
Илья Ковальчук вновь сменил команду

В Национальной хоккейной лиге подходит к концу период обменов. И наконец-то произошел трейд, фигурантом которого стал российский хоккеист. Да еще какой — олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук. За нынешний сезон он сменил уже третий клуб.

Благодаря обмену между «Монреалем» и «Вашингтоном» Ковальчук оказался в «Вашингтоне», где его партнерами станут давний друг — лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

О том, что Ковальчук может стать партнером Овечкина один из аналитиков НХЛ сообщил некоторое время назад. Инициатором такого обмена называли Овечкина, который захотел, чтобы его друг стал партнером и помог «Вашингтону» побороться за Кубок Стэнли. И Овечкин в директе Instagram поприветствовал переход нового партнера.

Прокомментировал этот обмен генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, который сумел получить классного форварда практически за бесценок — в обмен «Кэпиталз» отдали третий раунд драфта 2020 года, а «Монреаль» до конца сезона будет выплачивать половину зарплаты игрока.

«Илья — талантливый нападающий, который, по нашему мнению, обеспечит дополнительную глубину и гибкость в атаке. Он очень мастеровитый форвард, который внесет свой вклад в нашу атакующую игру», — сказал Маклеллан клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне за «Монреаль» и «Лос-Анджелес» Ковальчук набрал 22 очка в 39 матчах. Всего же за карьеру на счету россиянина 872 (442+430) очка в 919 встречах.

Источник: Российская газета

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