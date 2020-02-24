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Отменили карнавал в Венеции из-за смертельного коронавируса

12:30 24.02.2020 Фото: italyinsider.ru
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Число инфицированных коронавирусом на Апеннинах за несколько дней увеличилось с 4 до 138 случаев.

Отменили карнавал в Венеции из за смертельного коронавируса
Италия заняла первое место по числу заразившихся в Европе.

Власти Венеции приняли решение преждевременно завершить традиционный карнавал во избежание распространения смертоносного коронавируса.
Начиная с этого вечера все манифестации, включая карнавал, будут заблокированы до 1 марта», — об этом сообщил губернатор области Венето Лука Дзайя, отметив, что запрет также распространяется на проходящие в регионе выставки и на посещение музеев.

На решение губернатора несомненно повлияло то, что первой жертвой, погибшей в Италии от вируса, стал именно житель области Венето — 78-летний Адриано Тревизиан.

Между тем, число инфицированных коронавирусом на Апеннинах за несколько дней увеличилось с 4 до 138 случаев, эту неутешительную статистику озвучил в ходе воскресной пресс-конференции глава службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли. Таким образом, Италия заняла первое место по числу заразившихся в Европе.

Источник: Российская газета

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