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Без бедных: меняют правила выдачи грин-карт в США

12:45 24.02.2020 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Нововведения, в первую очередь, затрудняют получение грин-карты тем, кто рассчитывает жить в США на государственное пособие.

Без бедных: меняют правила выдачи грин карт в США
Грин-карты — лотерея

США с 24 февраля могут изменить правила выдачи карт постоянного жителя, больше известных как «грин-карт», вводя так называемое «Окончательное правило». Об этом сказано в заявлении, выпущенном Белым домом.

Нововведения, в первую очередь, затрудняют получение грин-карты тем, кто рассчитывает жить в США на государственное пособие.

«Новые члены нашего общества должны быть финансово состоятельными», — отмечается в заявлении администрации президента США.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) уже опубликовала сообщение, в котором разъяснены некоторые детали нововведения.

Определять, подходит ли соискатель вида на жительство под требования, будет Министерство внутренней безопасности США. Главным фактором при вынесении решения станет платежеспособность заявителя.

Изначально планировалось, что «Окончательное правило» вступит в силу в октябре прошлого года, однако федеральный судья штата Иллинойс заблокировал это решение. Но 21 февраля Верховный суд США выиграл связанный с этим запретом процесс и отменил блокировку, наложенную судьей Иллинойса.

Ранее США практически запретили «семейную миграцию», то есть приезд родственников к лицам, уже имеющим грин-карт, из Киргизии, Мьянмы, Нигерии и Эритреи, а также сильно ограничили выдачу виз гражданам Судана и Танзании. По словам президента США Дональда Трампа, «эти страны не соответствуют минимальным стандартам безопасности».

Источник: Российская газета

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