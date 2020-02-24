Угнала такси девушка без денег и попала в ДТП в Хабаровске

Угонщицу задержали

В Хабаровске 24-летняя девушка попала в ДТП на угнанном автомобиле такси, как сообщает пресс-служба УМВД России по краю.

В полицию обратился водитель такси, который рассказал, что он подвозил клиентку до увеселительного заведения. По приезду к указанному месту клиентка попросила потерпевшего немного подождать, так как у нее не было при себе денег. Девушка заявила, что возьмет их у своего приятеля.

Уставший от долго ожидания таксист направился в кафе, чтобы разыскать клиентку, оставив машину открытой с ключами в замке зажигания. Вернувшись, он обнаружил пропажу транспортного средства, стоимость которого оценивается в 330 тысяч рублей.

Позже задержанная девушка созналась, что наблюдала, когда водитель покинет салон автомобиля, а затем похитила иномарку, но не справилась с управлением. Теперь угонщице грозит до 7 лет заключения.

У девушки не оказалось водительских прав. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и угон.

Источник: РЕН ТВ