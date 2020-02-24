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Опарышей в супе роддома обнаружила жительница Пскова

13:32 24.02.2020 Фото: Псковская лента новостей
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Когда принесли обед девушка заметила, что-то подозрительное в супе.

Опарышей в супе роддома обнаружила жительница Пскова
Опарыши в супе опасны

Жительница Острова в роддоме обнаружила опарышей в супе. Об этом сама девушка рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Когда принесли обед девушка заметила, что-то подозрительное в супе, за разъяснениями она обратилась к работнице, которая разносит еду. Женщина долго рассматривала суп и заключила, что это похоже на червяков, и заявила, что отправится на кухню, чтобы разобраться.

«На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы, потому что ее покупают в мешках, и просто, наверно, не уследили, не посмотрели когда набирали крупу для супа», — рассказала девушка.

Собеседница также отметила, что она очень расстроилась и опасается, что другие опарыши могли попасть в организм, чего она очень боится, так как находится в положении. «Мне сказали, чтобы я не огорчалась, ведь я же не одна это ела, другие тоже употребляли эту еду», — поделилась девушка.

Источник: Псковская лента новостей

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