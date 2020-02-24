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Медведь держит в ужасе жителей поселка под Новосибирском

14:15 24.02.2020 Фото: news.rambler.ru
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Раньше косолапый работал в цирке, а теперь нашел приют в поселковом конном клубе.

Медведь держит в ужасе жителей поселка под Новосибирском
Цирковой медведь обитает в здании конного клуба

О том, что в одном из поселков Новосибирской области с недавних пор обитает медведь, рассказал федеральный телеканал «Звезда».

Местные жители жалуются, что теперь сильно боятся выходить из дому, а особенно — отпускать детей на улицу, поскольку новые хозяева циркового мишки выгуливают его на веревке прямо по главной дороге.

А дорога эта ведет и к школе, и к магазину, и к остановке. Медведь молодой — ему всего два года, весит он около двухсот кило. Дрессировщица Майя Кирсанова уверяет, что зверь не агрессивный.

«Медведь — добрее собак. – цитирует Кирсанову «Звезда». — Собаки, которые сорвались с поводка, больше могут принести вреда. Мы делаем так, сначала привязываем на длинную веревку, а уже потом ведем. У него нет возможности куда-то деться от нас».

И все же не всех убедили в безопасности ее слова. Эксперт Общероссийского народного фронта Ирина Липатникова рассказала, что обращение в Росприроднадзор результатов не дало. А вот если в полиции признают, что прогулка с косолапым может нести опасность, то новых хозяев медведя могут оштрафовать.

Источник: НДН. Инфо

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