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Толпой загрызла женщину стая собак в Красноярском крае

14:30 24.02.2020 Фото: pixabay
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Следователи возбудили уголовное дело.

Толпой загрызла женщину стая собак в Красноярском крае
Возбуждено уголовное дело

22 февраля 2020 года в утреннее время в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело неустановленной женщины с травмами, характерными для укусов животных, рядом с погибшей была стая собак. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Также возбуждено уголовное дело, в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района по ст.293 УК РФ (халатность). Расследование уголовных дел продолжается

Источник: СК по Красноярскому краю

https://krk.sledcom.ru/news/item/1442383/

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От редакции

Когда отловят всех бездомных животных?

Аноним, 24 февраля 2020 15:19
Это зоошиза ходит толпой, а собаки кидаются на людей стаей.

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