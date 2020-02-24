Толпой загрызла женщину стая собак в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело

22 февраля 2020 года в утреннее время в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело неустановленной женщины с травмами, характерными для укусов животных, рядом с погибшей была стая собак. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Также возбуждено уголовное дело, в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района по ст.293 УК РФ (халатность). Расследование уголовных дел продолжается

Источник: СК по Красноярскому краю

https://krk.sledcom.ru/news/item/1442383/