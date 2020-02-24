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Накачала наркотиками и изнасиловала 14-летнего школьника учительница

14:45 24.02.2020 Фото: 2016.weacom.ru
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Перед тем, как совратить ребенка, Дамян дала ему мармелад с каннабисом.

Накачала наркотиками и изнасиловала 14 летнего школьника учительница

33-летняя американская учительница Сара Дамян из Чикаго, штат Иллинойс, совратила 14-летнего школьника. Перед тем, как заняться с ним сексом, женщина накачала его наркотиками, сообщили в издании ABC 7.

Инцидент произошел в 2019 году. Учительница пригласила школьника к себе домой. Перед тем, как совратить ребенка, Дамян дала ему мармелад с каннабисом.

Своим друзьям женщина говорила, что она встречается с подростком, а ему самому признавалась в любви и предлагала встречаться. В полицию обратилась подруга учительницы, которая узнала об отношениях женщины с подростком.

Учительницу уволили.

Источник: РЕН ТВ

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