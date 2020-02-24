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Три человека погибли в страшном лобовом ДТП в Мордовии

15:00 24.02.2020 Фото: pixabay.com
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Один человек госпитализирован, сейчас врачи борются за его жизнь.

Три человека погибли в страшном лобовом ДТП в Мордовии
ДТП произошло неподалеку от Саранска

Два легковых автомобиля столкнулись в Мордовии, в результате аварии три человека погибли, один госпитализирован. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в УГИБДД МВД по республике.

«Это Октябрьский район города Саранска, около поворота на совхоз «Левжинский» столкнулись автомобили Renault Megane и Nissan Almera. По предварительным данным, Renault Megane ехал в сторону города Рузаевка, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Nissan Almera. Три человека погибли и один госпитализирован», — сказала собеседница агентства.

Причины произошедшего выясняются.

Источник: ТАСС

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