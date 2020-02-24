Рак: обильное потоотделение ночью может говорить о раке костей

В дополнение к ночному поту, более распространенным симптомом, связанным с раком кости, является боль в костях.

Симптомы рака: потоотделение ночью может быть предупреждающим признаком этого типа рака

Рак бывает разных форм, но одной из общих черт является важность выявления ранних предупреждающих знаков для улучшения результатов выживания. Один из симптомов рака, на который стоит обратить внимание, это ночные поты. Вы заметили это?

Рак — это общий термин для аномальных клеток, которые делятся и размножаются в организме, нападая на близлежащие ткани и иногда вторгаясь в другие области. Это одна из ведущих причин смерти в мире, отчасти потому, что рак часто не поддается лечению, если его выявить на более поздней стадии. Поэтому очень важно определить ранние показатели, чтобы улучшить ваши шансы на выживание.

Существует более 200 различных видов рака, поэтому симптомы варьируются в зависимости от того, где рак начинается и где он распространился.

Одним из менее известных симптомов, который нужно остерегаться, является потоотделение, особенно ночью.

Ночные поты могут сигнализировать о раке кости, злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, которые составляют кости тела. Это также известно как первичный рак костей.

Злокачественная опухоль — это раковая масса или комок ткани, который может напоминать отек.

В дополнение к ночному поту, более распространенным симптомом, связанным с раком кости, является боль в костях.

NHS объясняет: «Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения боли в пораженной кости. Это постепенно перерастает в постоянную боль или боль, которая приходит и уходит, которая продолжается ночью и во время отдыха ».

Я нахожусь в опасности рака кости?

Хотя точно не известно, что является причиной большинства видов рака костей, существуют некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития этого заболевания.

Источник: https://www.express.co.uk/